Ніхто не вгадає їхню ціну: кращі авто в Україні до 3500 доларів

Авто до 3500 доларів, які вас здивують

Пошук якісного автомобіля за невеликі гроші стає все більшим викликом на українському авторинку. Багато водіїв шукають надійний транспорт, який не спустошить їхні гаманці та слугуватиме не один рік без особливих витрат.

Сегмент бюджетних автомобілів до 3500 доларів залишається одним із найбільш популярних серед українців. "Телеграф" проаналізував, які доступні авто продаються в Україні на сайті AUTO.RIA.com і вибрав кілька достойних варіантів.

Ford Fiesta 2006 — 3000$ (124 350 грн)

"Авто з реальним пробігом і історією обслуговування. Ідеальний як перше авто," — розповідає власник Ford Fiesta 2006 року випуску. Машина оснащена економним двигуном 1.4 л потужністю 80 к.с. Витрата пального становить 6,2 л на трасі та 7,4 л у місті.

Серед переваг власник відзначає комфортну підвіску, добрий стан салону та справний кондиціонер. Авто має пробіг 213 тисяч кілометрів.

Ford Focus 2000 — 3000$ (124 350 грн)

Власник Ford Focus 2000 року випуску пропонує надійну та комфортну машину з двигуном 2.0 л потужністю 131 к.с. "Двигун працює чудово, не димить. Середній розхід палива 10 літрів газу, газ 4-го покоління",— зазначає продавець.

Автомобіль має пробіг 370 тисяч кілометрів, але за словами власника, ходова частина в хорошому стані.

ЗАЗ Forza 2011 — 3550$ (147 148 грн)

"Офіційна ЗАЗ Форза 2011 року. Куплений новим в автосалоні Києва, 1 власник за весь час, завжди своєчасне обслуговування, пробіг 100% оригінальний", — розповідає власник.

Автомобіль оснащений атмосферним двигуном 1.5 л потужністю 109 к.с. з механічною коробкою передач та ГБО 4-го покоління. За словами продавця, середня витрата у місті становить 8-9 літрів на 100 км. Машина має відносно невеликий пробіг — лише 71 тисячу кілометрів, що є суттєвою перевагою порівняно з іншими варіантами у цій ціновій категорії.

Раніше "Телеграф" також писав, які авто можна купити в Україні не старіші за 2015 рік та не дорожчі за 3500 доларів. Навіть серед бюджетних авто можна знайти гідний варіант.