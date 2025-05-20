В Николаеве появилась непривычная дорожная разметка. Что она означает и почему люди недовольны (видео)

Ее нечасто можно встретить на дорогах

Новая разметка появилась на дорогах Николаева, что выглядит как зигзаг. Она достаточно редкая на украинских дорогах, поэтому привлекла внимание.

Видео с новой разметкой опубликовал Telegram-канал "Труха Николаев". Разметка представляет собой ломаную линию, она предупреждает о приближении к пешеходному переходу или велосипедному переезду с повышенной опасностью.

Что означает разметка из ломаных линий

Разметка 1.24 (ломаная краевая и осевая линии) предупреждает о приближении к пешеходному переходу или велосипедному переезду с повышенной опасностью (ограниченная их видимость, повышенный уровень аварийности, наличие вблизи учебных заведений). Ее цель призвать водителя к повышенному вниманию.

Как правило, она состоит из восьми ломаных линий, но их количество может быть больше или меньше. В то же время их не может быть более 18 или менее двух.

Как реагируют николаевцы

Горожане не видят смысла в новой разметке. По их мнению, целесообразнее было бы обновить привычную разметку.

"Какая необходимость? Чтобы в очередной раз отмыть средства? Водители и так знают, что впереди или переход, или переезд… Лишние средства? Отправьте на ВСУ!", "Лучше бы обычную разметку вовремя обновляли, только лишняя краска, когда на половине магистральных улиц нет разметки вообще по полгода", "А что знаками уже никто не пользуется?" — пишут жители города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый дорожный знак на улицах Одессы вызвал удивление и неразбериху среди автомобилистов. Водители начали шутить.