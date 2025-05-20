Кількість вражає. Скільки монахів МП живуть у Лаврі та як вони поводяться

Вони живуть у келіях та моляться у храмах

Києво-Печерська лавра досі є домом для монахів Московського патріархату, що мешкають на території "Нижньої Лаври". Рішення про припинення оренди для УПЦ МП ухвалили ще у 2023 році, через порушення умов користування памʼяткою національного значення.

Скільки монахів УПЦ МП продовжують жити на території Києво-Печерської лаври

Про те, що на території Лаври все ще проживають монахи Московського патріархату, розповів директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко в інтерв'ю "РБК-Україна". Йдеться про близько 140 людей.

"Так, вони живуть в келіях, і використовують для молитов частину храмів. На сьогодні, до рішення суду, в межах Нижньої території, перебуває близько 140 представників громади Московського патріархату. Вони продовжують там жити. І зараз всі, і заповідник, і монастир, і вся українська громадськість чекає рішення суду, який має визначити законність користування спорудами, які належать Державі", — описав ситуацію він.

За словами Остапенка, монахи можуть вільно пересуватися Лаврою. Проте для вірян вільного доступу на Нижню територію зараз немає. Причина в тому, що триває розгляд судової справи.

"На щастя, минув той період, коли навколо Лаври були дуже жорсткі протистояння, були численні провокації. І я вірю, що частина монахів, які належали до Московського патріархату, які є українськими громадянами, мають проукраїнську позицію, будуть служити лаврським святиням і народу України. Я впевнений, що з часом, пелена російської пропаганди і впливу впаде", — сказав директор Києво-Печерської лаври.

Суди щодо Києво-Печерської лаври

Ще 10 серпня 2023 року Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) УПЦ МП повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Проте апеляційний процес триває й досі.

Як писав "Телеграф", Максим Остапенко розповів, що частина монахів має реєстрацію у Лаврі, як у приватному житлі. В цілому там прописано близько 70 монахів.