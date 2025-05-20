"Прописані" в Лаврі: як монахи МП затягують повернення святині державі

Попри рішення суду, Києво-Печерська Лавра лишається полем боротьби. Як церква МП закріпилась на території національної пам’ятки і чому не поспішає йти?

Києво-Печерська лавра — один із символів українського духовного життя — поступово очищається від впливу Московського патріархату. Рішення про припинення оренди для УПЦ МП ухвалили ще у 2023 році, через порушення умов користування памʼяткою національного значення. Проте досі йдуть суперечки та судові справи, а частина монахів взагалі має реєстрацію у Лаврі, як у приватному житлі.

Реєстрація монахів: хто й як "прописався" у Лаврі?

Про цю юридичну колізію розповів директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко в інтерв'ю РБК-Україна. Яким чином змогли зареєструвати монахів у Лаврі — невідомо. Сталось це у 2000-х роках.

Загалом прописано близько 70 монахів. Як це змогли зробити в державному об’єкті, переданому в користування — не визначено, однак це сприяє затягуванню судів, адже вони стверджують, що Лавра — їхнє приватне житло.

Бізнес, порушення і пропаганда: чим займався МП на території заповідника

Загалом за часів безоплатного користування Лаври церквою Московського патріархату тут звели 17 нових будівель, з порушеннями законодавства (загалом комплекс включає 79 споруд). Мова не тільки про цехи для виробництва церковної продукції — працювали готелі, магазини, кав’ярні та інші бізнеси. При цьому — користувались церковними пільгами та використовувалось для пропаганди.

Відео, радіо передачі, друковані видання транслювали слова російського патріарха Кирила та наративи ФСБ, розповідає директор Лаври: "На картах Google досі можна побачити написи на об’єктах Лаври "Відділ пропаганди Московського патріархату в Україні". Він також наголошує — представники Московського патріархату продовжують заявляти про право на володіння Лаврою. Складається враження, що вони очікують перемоги РФ та відновлення своїх володінь.

Суди та спротив: як Лавру повертають державі

Для Національного заповідника судові розгляди — одна з найскладніших частин діяльності, каже директор. 10 серпня 2023 року Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) УПЦ МП повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Та наразі вже 1,5 року триває апеляційний процес.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києво-Печерській лаврі перевірятимуть мощі святих. До 30 травня мають перевірити наявність всіх 122 мощей та оцінити їхню науково-історичну цінність.