Количество поражает. Сколько монахов МП живут в Лавре и как они себя ведут

Они живут в кельях и молятся в храмах

Киево-Печерская лавра до сих пор является домом для монахов Московского патриархата, проживающих на территории "Нижней Лавры". Решение о прекращении аренды для УПЦ МП было принято еще в 2023 году из-за нарушения условий пользования памятником национального значения.

Сколько монахов УПЦ МП продолжают жить на территории Киево-Печерской лавры

О том, что на территории Лавры по-прежнему проживают монахи Московского патриархата, рассказал директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в интервью "РБК-Украина". Речь идет об около 140 людях.

"Да, они живут в кельях, и используют для молитв часть храмов. На сегодняшний день, до решения суда, в пределах Нижней территории, находится около 140 представителей общины Московского патриархата. Они продолжают там жить. И сейчас все, и заповедник, и монастырь, и вся украинская общественность ждет решения суда, который должен определить законность пользования сооружениями, принадлежащими Государству", — описал ситуацию он.

По словам Остапенко, монахи могут свободно передвигаться по Лавре. Однако для верующих свободного доступа на Нижнюю территорию сейчас нет. Причина в том, что продолжается рассмотрение судебного дела.

"К счастью, прошел тот период, когда вокруг Лавры были очень жесткие противостояния, были многочисленные провокации. И я верю, что часть монахов, принадлежавших к Московскому патриархату, которые являются украинскими гражданами, имеют проукраинскую позицию, будут служить лаврским святыням и народу Украины. Я уверен, что со временем пелена российской пропаганды и влияния спадет", — сказал директор Киево-Печерской лавры.

Суды по Киево-Печерской лавре

Еще 10 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ МП вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Однако апелляционный процесс продолжается до сих пор.

Как писал Телеграф, Максим Остапенко рассказал, что часть монахов имеет регистрацию в Лавре, как в частном жилье. В общей сложности там прописано около 70 монахов.