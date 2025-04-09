iPhone за півтора мільйона гривень продають в Україні: у чому його особливість (фото, відео)

Екслюзивний Айфон для тих, хто хоче показати своє багатство всім

Хочете "стати своїм" серед шейхів чи просто показати знайомим, що в житті у вас все склалося? Золотий iPhone точно змусить перехожих витріщатися, а знайомих — нервово рахувати свої заощадження.

Звісно, це жарт. Проте є факт того, що в українських онлайн-магазинах з'явилися особливі версії нових iPhone, які вкриті дорогоцінними металами та коштують як хороший автомобіль.

До прикладу, цей ексклюзивний кастомний iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max Solid Gold Sheikh Edition пропонують за ціною 1 473 500 гривень. Цей смартфон вирізняється з-поміж звичайних моделей розкішним покриттям з дорогоцінних металів та візерунками, нанесеними методом ручного гравіювання.

Для поціновувачів коштовних гаджетів доступні різні модифікації пам'яті: iPhone 16 Pro з 256GB, 512GB або 1TB, а також iPhone 16 Pro Max з такими ж варіантами пам'яті.

Проте Sheikh Edition — не єдиний варіант для тих, хто шукає спосіб витратити зайві гроші. У Києві також пропонують золотий iPhone 16 Pro Max з розп’яттям. Цей телефон прикрашений діамантами, має ручне гравіювання, молитву "Отче наш" на задній частині та повністю вкритий золотом. Ціна такого "релігійного" гаджета — $9000. Продавці не без іронії зазначають, що з таким телефоном "не соромно піти святити паску на Великдень".

Нагадаємо, що найдорожчі коти України продаються в Києві. За яку породу хочуть 289 тисяч гривень.