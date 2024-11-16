У київських ТЦ засвітився "дубайський шоколад": ціна кусається (відео)

Цей шоколад став дуже популярним через вірусне відео

У київському ТЦ "Променада центр" помітили дубайський шоколад. Ласощі напередодні викликали хвилю хайпа в мережі.

Відеозаписом, на якому видно цей шоколад, оприлюднив місцевий telegram-канал "Київський движ". На кадрах також можна побачити цінник, який говорить, що за плитку доведеться викласти 550 гривень.

Варто зазначити, що подібний шоколад в Україні можна було придбати і до цього, але лише через онлайн-майданчики. Там вартість покупки сягала 2000 гривень.

Судячи з упаковки на відео показаний шоколад турецької компанії ELITA і купити його можна онлайн.

Оригінальний дубайський шоколад створюється вручну компанією FIX Dessert Chocolatier, коштує плитка приблизно 19 доларів або 700 гривень, проте через обмежені обсяги виробництва реальна ціна може бути значно вищою. Особливо якщо їх доставляють за кордон.

Популярність шоколаду принесло відео блогера Марії Вехер від 2021 року, переглянуте 70 мільйонів разів. Дівчина спеціалізується на створенні ASMR-роликів, які є записами деяких приємних звуків, нібито здатних викликати у слухача відчуття "легкої ейфорії". Тобто, 70 мільйонів людей просто дивилися, як дівчина їсть шоколад.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr

Зазвичай плитка ласощів складається з оболонки з молочного шоколаду з тестом катаїфі і пастою фісташки всередині. Через тісто десерт видає той самий "хрумкий" звук, коли його ламають або жують.

Якщо ж вам захотілося скуштувати цей шоколад, але гонитва за брендом не має значення, то в Україні можна знайти фісташковий шоколад "Світоч" за 40 гривень за плитку.

Як повідомлялося раніше, ціни на продукти харчування в супермаркетах дивують українців. У TikTok активно поширюються відео, де співгромадяни демонструють суттєве зростання цін у магазинах та свою реакцію на це.