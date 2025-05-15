"Це не святкування..." Як Кличко відреагував на скандал із "шашликами" в День жалоби

Міський голова вважає, що роботу Київради хочуть заблокувати

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував скандал навколо дій чиновників КМДА у День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по столиці, що був 25 квітня. За журналістським розслідуванням, саме в цей день посадовці з пафосом святкували день народження.

Під час засідання Київради 15 травня Кличко заявив, що ця інформація є маніпулятивною та спотвореною. За його словами, жодного святкування не було, а відбувалась заздалегідь запланована виїзна робоча нарада на об'єкті критичної інфраструктури, після якої учасники залишилися на вечерю.

"На відео, яке знімали близько 19:00 (дивним чином потрапивши на територію об’єкта критичної інфраструктури), немає жодних ознак святкування (ні музики, ні веселощів)", — заявив мер.

Кличко також поставив під сумнів законність зйомки, зазначивши, що відео, ймовірно, знімалося з використанням військового катера та дронів, для роботи яких у воєнний час потрібні спецдозволи.

Він повідомив, що міська влада звернулася до СБУ, військової комендатури та інших інстанцій із вимогою надати пояснення щодо організації стеження.

На думку Кличка, цей інцидент — частина ширшої кампанії проти Київради, мета якої — паралізувати її роботу та підпорядкувати столицю центральній владі.

"Робиться все, щоб знищити місцеве самоврядування в місті. "Поховати" вибір киян, їх право на самоврядування у своєму місті, і підкорити столицю центральній владі. В порушення всіх законів і Конституції", — додав він.

Нагадуємо, за даними журналістського розслідування "Інформера", у День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару в Києві, 25 квітня, на закритій території Вишгородського водоканалу відбулось святкування дня народження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. На оприлюднених відео було видно, як чиновники відпочивають із їжею та напоями, що викликало хвилю обурення в соцмережах і серед мешканців Києва.

Журналістка зазначила, що святкування проходило у розпал робочого дня. Коли розслідувачка з букетом квітів проникли на територію під виглядом гостей, Микола Поворозник, у якого день народження було ще 10 квітня почав заперечувати, що відбувається святкування. Однак на столах був помічений алкоголь, зокрема дорогі напої. Гості заперечували, що в одній з пляшок було спиртне.

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