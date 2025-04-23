Депутат Бондарук "зашкварився" словами про журналістів: подробиці скандалу

У контексті йшлося про численні журналістські розслідування у 2020 році та звинувачення проти політика

Луцький депутат і представник провладної більшості у міськраді Роман Бондарук знову опинився в центрі уваги через суперечливу заяву. У розмові про критику на свою адресу він сказав, що до деяких людей "треба ставитися, як до хворих".

Про це йдеться в інтерв'ю "Insider Media". Таку фразу він приписав давньоримському філософу Марку Аврелію, однак у відомих працях стоїка подібної цитати немає — найімовірніше, це особиста інтерпретація самого політика.

У розмові про медіа, що критикували його у минулому, Бондарук не лише виправдовував своє рішення не подавати до суду, а й "процитував" римського імператора й філософа.

"Стався до людей так, наче ти ставишся до хворих", — сказав депутат, пояснюючи, чому він не вважає за потрібне відповідати на атаку ЗМІ або конфронтувати з журналістами.

Контекст цієї цитати важливий: йшлося про численні журналістські розслідування у 2020 році, що звинувачували Романа Бондарука в рейдерстві та дезінформації. У відповідь на запитання, чому він не подав позов проти медіа, депутат заявив, що не бачить у цьому сенсу, адже вважає подібні матеріали не фактами, а "журналістськими здогадками".

Луцький посадовець додав, що, попри минулу критику, продовжує користуватися послугами цих медіа — зокрема телеканалу "Аверс" — бо політика, за його словами, — не про комфорт, а про донесення інформації до людей.

Що відомо про цього політика

Фото: особиста сторінка посадовця

Роман Бондарук — депутат міської ради Луцька 6-го скликання, голова місцевого осередку партії "Слуга народу" та її кандидат на посаду міського голови Луцька. Раніше був депутатом від ВО "Батьківщина". Має бізнес-інтереси у сфері друкарства, будівництва й консалтингу, співзасновник ГО та благодійного фонду. Керував компаніями "Пластіком Луцьк", "Промбуд-6" та "Волинська обласна друкарня". У минулому також балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат Київради Андрій Вітренко виступив з ініціативою створити тимчасову контрольну комісію для перевірки роботи комунальної організації "Муніципальна охорона". За його словами, є підозри, що ця структура фактично виконує функції "особистої армії" мера Києва Віталія Кличка й може бути залучена до значних бюджетних зловживань.