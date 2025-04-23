Рус

Депутат Бондарук "зашкварився" словами про журналістів: подробиці скандалу

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Луцький політик хибно процитував філософа Марка Аврелія
Луцький політик хибно процитував філософа Марка Аврелія. Фото особиста сторінка Романа Бондарука, Вікіпедія/колаж "Телеграфу"

У контексті йшлося про численні журналістські розслідування у 2020 році та звинувачення проти політика

Луцький депутат і представник провладної більшості у міськраді Роман Бондарук знову опинився в центрі уваги через суперечливу заяву. У розмові про критику на свою адресу він сказав, що до деяких людей "треба ставитися, як до хворих".

Про це йдеться в інтерв'ю "Insider Media". Таку фразу він приписав давньоримському філософу Марку Аврелію, однак у відомих працях стоїка подібної цитати немає — найімовірніше, це особиста інтерпретація самого політика.

У розмові про медіа, що критикували його у минулому, Бондарук не лише виправдовував своє рішення не подавати до суду, а й "процитував" римського імператора й філософа.

"Стався до людей так, наче ти ставишся до хворих", — сказав депутат, пояснюючи, чому він не вважає за потрібне відповідати на атаку ЗМІ або конфронтувати з журналістами.

Контекст цієї цитати важливий: йшлося про численні журналістські розслідування у 2020 році, що звинувачували Романа Бондарука в рейдерстві та дезінформації. У відповідь на запитання, чому він не подав позов проти медіа, депутат заявив, що не бачить у цьому сенсу, адже вважає подібні матеріали не фактами, а "журналістськими здогадками".

Луцький посадовець додав, що, попри минулу критику, продовжує користуватися послугами цих медіа — зокрема телеканалу "Аверс" — бо політика, за його словами, — не про комфорт, а про донесення інформації до людей.

Що відомо про цього політика

Фото: особиста сторінка посадовця

Роман Бондарук — депутат міської ради Луцька 6-го скликання, голова місцевого осередку партії "Слуга народу" та її кандидат на посаду міського голови Луцька. Раніше був депутатом від ВО "Батьківщина". Має бізнес-інтереси у сфері друкарства, будівництва й консалтингу, співзасновник ГО та благодійного фонду. Керував компаніями "Пластіком Луцьк", "Промбуд-6" та "Волинська обласна друкарня". У минулому також балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат Київради Андрій Вітренко виступив з ініціативою створити тимчасову контрольну комісію для перевірки роботи комунальної організації "Муніципальна охорона". За його словами, є підозри, що ця структура фактично виконує функції "особистої армії" мера Києва Віталія Кличка й може бути залучена до значних бюджетних зловживань.

Теги:
#Політика #Луцьк #Скандал #Депутат #Волинська область