Замість подяки — пропозиція заплатити: "Київстар" обурив клієнта вітанням з 20-річчям номера

Привітання від Київстару: заплати гривню за власний ювілей

"Київстар" надіслав абоненту повідомлення з привітанням з нагоди 20-річчя користування мобільним номером. Замість очікуваних бонусів за довголітню співпрацю, оператор запропонував клієнту скористатися платною послугою.

Про це повідомив читач видання "Телеграф", який поділився своїм обуренням щодо такого "привітання" від мобільного оператора.

Обурений клієнт Ігор надіслав до редакції скриншот повідомлення, яке отримав від "Київстару". "Київстар прислав смс, що моєму номеру 20 років і він святкує день народження. І разом зі словами вдячності, що я щомісяця плачу їм немалі гроші, вони умудрились втюхувати платні послуги ще й у привітанні. Краще б взагалі не позорились", — написав читач.

Замість реальних бонусів за багаторічну лояльність компанія запропонувала своєму абоненту акційну пропозицію: 10 гігабайтів інтернету та 100 хвилин дзвінків всього за 1 гривню. Але ця пропозиція діє лише протягом трьох днів, після чого стає недоступною. Хоч плата і символічна, це все одно обурило клієнта, особливо з урахуванням регулярних змін щодо оплати тарифів. "Тарифи тільки ростуть, а от послуги залишаються майже на тому ж рівні", — підкреслює Ігор.

Варто зазначити, що "Київстар" працює на українському ринку мобільного зв'язку з 1997 року. За цей час багато українців користуються послугами оператора понад 15-20 років, проте спеціальних постійних знижок чи бонусних програм для таких довготривалих клієнтів компанія не запроваджує.

Раніше "Телеграф" писав, як відрізнити операторів мобільного зв’язку за номером телефону. При цьому з моменту введення в Україні послуги MNP (Mobile Number Portability) абоненти можуть зберігати свій номер при переході до іншого оператора.