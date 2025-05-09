"Київстар" звинуватили у суттєвому погіршенні якості всіх послуг: що каже оператор

Абоненти Київстар обурені якістю послуг

Днями українці почали масово скаржитися на суттєве погіршення якості послуг від компанії "Київстар". Користувачі повідомляють про проблеми з мобільним зв'язком, інтернетом та домашнім Wi-Fi.

На сторінці оператора в соцмережах українці пишуть, що стикаються з регулярними перебоями в роботі мобільного інтернету та відсутністю домашнього інтернету протягом тривалого часу.

"Не рекомендую "Київстар" домашній інтернет. Гроші зняли в повному обсязі за місяць, а послуг немає. Більше 12 годин нема домашнього інтернету, пишу, дзвоню їм — по барабану. А зараз вже і неможливо півдня додзвонитися, мабуть ігнорують навмисно, бо почав писати і дзвонити", — скаржиться користувач Андрій Стадник.

Він також зазначає, що змушений витрачати мобільний інтернет, якого за тарифним планом не так багато, замість того, щоб користуватися безлімітним домашнім Wi-Fi. За його словами, це вже не перший випадок за місяць, коли інтернет відсутній майже добу.

"Серйозна компанія, яка перетворилась на збіговисько шахраїв… Спочатку місяцями телефонують, куча акційних пропозицій, а коли погоджуєшся — то через 2 дні користування Домашнім інтернетом припинили надання послуги і навіть анулювали особовий рахунок", — каже Сергій Нетреба.

Проблеми торкнулися не лише домашнього, але й мобільного інтернету. Користувачка на ім'я Hope Gevaro запитує: "Що з мобільним інтернетом?!!! Чого він зникає постійно". Подібне питання ставить і Наталія Двізова: "Та в кінці кінців, що з мобільним інтернетом? Тільки приїжджаю в село до батьків і ці трабли?"

На численні скарги Київстар відповідає стандартною фразою, пропонуючи надіслати особисті дані для перевірки: "Напишіть, будь ласка, свій номер і деталі ситуації в особисті повідомлення для перевірки".

Раніше "Телеграф" писав, що відомий мобільний оператор пропонує безлім інтернет за 1 гривню. Підключення послуги займає всього хвилину.