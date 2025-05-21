Вместо благодарности — предложение заплатить: "Киевстар" возмутил клиента поздравлением с 20-летием номера

Поздравление от Киевстара: заплати гривну за собственный юбилей

"Киевстар" направил абоненту уведомление с поздравлением по случаю 20-летия пользования мобильным номером. Вместо ожидаемых бонусов за долголетнее сотрудничество оператор предложил клиенту воспользоваться платной услугой.

Об этом сообщил читатель издания "Телеграф", который поделился своим возмущением по поводу такого "поздравления" от мобильного оператора.

Возмущенный клиент Игорь прислал в редакцию скриншот сообщение, полученное от "Киевстара". "Киевстар прислал смс, что моему номеру 20 лет и он празднует день рождения. И вместе со словами благодарности, что я ежемесячно плачу им немалые деньги, они умудрились втюхивать платные услуги еще и в поздравлении. Лучше вообще не позорились бы", — написал читатель.

Вместо реальных бонусов за многолетнюю лояльность, компания предложила своему абоненту акционное предложение: 10 гигабайтов интернета и 100 минут звонков всего за 1 гривну. Но это предложение действует только в течение трех дней, после чего становится недоступным. Хотя плата и символическая, это все равно возмутило клиента, особенно с учетом регулярных изменений платы за тарифы. "Тарифы только растут, а вот услуги остаются почти на том же уровне", – подчеркивает Игорь.

Стоит отметить, что "Киевстар" работает на украинском рынке мобильной связи с 1997 года. За это время многие украинские пользуются услугами оператора более 15-20 лет, однако специальных постоянных скидок или бонусных программ для таких долгосрочных клиентов компания не вводит.

Ранее "Телеграф" писал, как отличить операторов мобильной связи по номеру телефона. При этом с момента ввода в Украину услуги MNP (Mobile Number Portability) абоненты могут сохранять свой номер при переходе к другому оператору.