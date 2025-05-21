"Путин выиграл": каких двух целей добился Кремль разговором с Трампом

Беседа лидеров США и РФ укрепил позиции Кремля и дал Путину повод избежать санкций, сохранив давление на Украину

Недавний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина не дали положительных результатов и не привели к завершению огня. Но в то же время глава Кремля достиг как минимум двух целей: сохранил жёсткую позицию с капитуляционными для Украины условиями и одновременно создал иллюзию стремления к миру.

Такое мнение выразил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью OBOZ.UA. По его словам, этот звонок ничего положительного для Украины не принес.

"Объективная оценка этого разговора – Путин выиграл, Трамп ему подыграл. Это очень тревожная и очень опасная ситуация для Украины, но она такая, какая она есть. Нет никаких признаков продвижения к прекращению огня. Единственный человек, который, вероятно, остался доволен – Путин. Он продолжает выигрывать дипломатическую игру так, как сам этого хочет. И, как по мне, достиг как минимум двух целей: во-первых, он не меняет своих принципов и стоит на абсолютно неприемлемых для Украины капитуляционных условиях.

Во-вторых, начав переговоры, которые очевидно не завершатся ничем хорошим для Украины, он создает иллюзию стремления к миру. И Трамп в этом уверен. Искренне ли? Трудно сказать. Но хуже, если он действительно верит в искренность Путина. Это типичная советская стратегия – инициировать безрезультатные переговоры для политической выгоды и пропаганды, продолжая военные действия. Это позволяет Путину избегать новых санкций. Трамп, как видим, поддался этой игре, и даже с удовольствием", — считает посол.

Он добавил, что поддержке Трампа Путину удалось подорвать единый и согласованный подход стран Запада. Шамшур напомнил, что после после встречи лидеров европейских стран в Киеве, они заявили, что все координируется с Соединенными Штатами: если в ближайшие дни не будет прекращения огня – введут сверхжесткие санкции. Путин отреагировал пренебрежительно, назвав это нереалистичным, и сразу же инициировал встречу в Стамбуле.

"И Трамп сразу написал, что за эту возможность нужно хвататься. Таким образом зарождение единого скоординированного подхода Запада – завершилось. Путин доволен, ведь, как всегда, эффективно усилил разногласия внутри западного лагеря". — пояснил собеседник.

Подводя итог посол обозначил, что в итоге этого разговора стало понятно, что отношение Трампа к Путину — чрезвычайно положительное.

"Они даже обсуждали Меланию, внуков, и не хотели заканчивать разговор. Также стоит заметить, что темы санкций во время разговора не затрагивались. Трамп вместо этого предложил России какие-то вымышленные торговые и экономические проекты", — подытожил посол.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после разговора с Трампом 19 мая Путин заявил, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей. В меморандум между Киевом и Москвой могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. В Украине в ответ щелкнули Кремль по носу, заявив, что прекращения огня не будет – правда, сделав это неофициально, через заявленя экспертов и политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Трампом после его разговора с Путиным. По его словам, был поднят вопрос готовности США к более серьезным шагам в отношении России, вроде введения санкций. Однако позже Трамп сделал заявление, что отказывается вводить новые санкции против России – ему, мол, виднее, что делать. Также Трамп в очередной раз наделал сомнительных заявлений про Украину.