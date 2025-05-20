Колишній дублер Путіна вирвався з делірію та прокоментував переговори з Трампом

Медведєв повторив тези російської пропаганди

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив чергову агресивну заяву на тлі міжнародних переговорів щодо припинення війни. Під час виступу на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі він повторив російські пропагандистські тези, закликавши до так званої "безумовної капітуляції" України, що, за його словами, "подобається багатьом у Росії".

За словами Медведєва, Росія начебто готова до переговорів без попередніх умов, але з урахуванням "реалій на землі", маючи на увазі окупацію українських територій. При цьому він прямо зазначив, що альтернативним шляхом для Києва є капітуляція, яку в Москві розглядають як прийнятну форму "миру".

Окрім цього, Медведєв фактично пригрозив державам, які можуть надати Україні військову підтримку: "Поява іноземних військ коаліції на території України буде розцінюватись як рецидив воєнної загрози, ймовірно, з визнанням їх законною ціллю".

Також він повторив пропагандистське твердження про нібито "відсутність легітимної влади в Україні", заперечуючи здатність офіційного Києва укладати міжнародні угоди. Водночас у виступі пролунала теза про те, що Україна нібито ще має "останній шанс" зберегти державність — звісно, за умови виконання ультиматумів Москви.

Ці заяви прозвучали на тлі переговорного процесу, ініційованого за участі США, де Трамп запропонував Путіну домовлятись напряму з Києвом без участі Вашингтона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що речниця МЗС РФ Марія Захарова у цікавому вбранні стверджує, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація нібито спілкувалася з російською стороною російською мовою. За її словами, українці лише зачитали вступне слово англійською, а решту розмови вели російською.