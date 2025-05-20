Скільки Трамп готовий терпіти Росію та чому не хоче тиснути на Путіна? Відповідь невтішна

Очільник Білого дому може "вибухнути" тільки через особисту образу

Президенту США Дональду Трампу, якого вже називають "перезрілою Джульєттою", потрібна Росія і особисто Путін. Тому очільник Білого дому хоче не просто нормалізувати відносини з Москвою, а підняти їх на інший рівень.

Причини цього криються не в "особистій любові" Трампа до російського президента. Про це в етері LIGAnet розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На питання журналіста, скільки Трамп готовий терпіти позицію Росії, Клімкін відповів: "Дуже довго".

"Трамп не хоче тиснути на Путіна. І не тому, що Путін йому там супер подобається, а тому, що йому потрібні відносини з Путіним і з Росією. Він вважає, що великі країни мають говорити з іншими великими країнами, хоч Росія зараз і не є великим гравцем економічно, але суто з погляду безпеки, ядерної зброї, ресурсів, такою країною для Трампа є", – пояснив він.

За словами дипломата, американський президент хоче вирішувати з Путіним багато питань, які виходять за межі українського треку.

"Тому Трамп не буде ставати на наш бік, якщо тільки щось дуже емоційне не трапиться і Трамп вважатиме себе персонально ображеним Путіним. Таке поки що не відбулося і я не впевнений, що це відбудеться в осяжному майбутньому. Трампу потрібні відносини з Росією з багатьох перспектив", – вважає ексміністр закордонних справ.

Він стверджує, якщо Трамп вирішить тиснути на Путіна, його оточення, що має хоч якесь розуміння Росії, може пояснити: "Під тиском Путін не буде починати будь-яких притомних переговорів".

"Як один мій добрий знайомий, який зараз в адміністрації, сказав: "Розумієш, Павло, Трамп любить вести переговори". Це для нього певною мірою задоволення. Він вів переговори все своє бізнесове життя і достатньо успішно. Тому він вважає себе геніальним переговірником. І я думаю, що він дійсно класний переговірник", – сказав Клімкін.

Також він пояснив, що Трамп намагається не дратувати Путіна та тягнути його по своєму лабіринту. Своєю чергою, Путін усе прекрасно розуміє і, за можливості, "навішує" умов, які, як він вважає, для Трампа не є критичними, а для України такими є.

"І знову-таки дуже важливо розуміти, що Трамп не хоче бути на нашому боці. Він хоче бути на своєму боці. Він не хоче бути й на боці Путіна. От весь сенс цього руху Make America Great Again якраз про це, що Трамп не хоче давати на нашу сторону. Він хоче розрулити ситуацію та отримати зиски від всіх сторін. І хоче стати єдиним, хто може її розрулити та хто може гарантувати опосередковано будь-яку подальшу сталість", – впевнений дипломат.

Він вважає, що саме ця логіка для Трампа дуже важлива. Тому чекати, що він "психане" і стане на нашу сторону — це не стратегія. Це насправді один з можливих варіантів, але робити на нього ставки — це дуже погана гра для нас.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп викликав подив у Володимира Зеленського та лідерів країн ЄС, коли повідомив їм підсумки своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним. Американський лідер заявив, що Росія погодилась на переговори з Україною, однак США не будуть брати участь в цьому процесі та наразі не вважають доцільним запровадження нових санкцій проти Кремля.