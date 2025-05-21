В Украине могут появиться отдельные паркоместа. Для кого их отведут

Предлагается, чтобы количество таких паркомест составляло не менее 5%

Специальные парковочные места для водителей, перевозящих детей в возрасте до трех лет, могут появиться в Украине. Право на пользование ими будут иметь водители, на чьих машинах будет опознавательный знак.

Соответствующее предложение поступило в Верховную Раду. Законопроект № 12437 "О внесении изменений в статью 25 Закона Украины "О дорожном движении" о парковке транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет и имеющих соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве" зарегистрировали в Верховной Раде еще в январе.

Что предлагает законопроект

Право парковаться на таких местах получат водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет. Обязательное условие – наличие на авто соответствующего опознавательного знака.

Предлагается, чтобы количество таких паркомест составляло не менее 5% от общего количества мест на специально оборудованных или отведенных парковочных площадках. При этом должно быть не менее одного места для водителей с детьми до 3 лет, и они должны быть обозначены.

О специальных паркоместах просят родители

По словам автора законопроекта, нардепа Дарьи Володиной, ее на такую инициативу натолкнули обращения родителей. Они жалуются, что иногда не могут припарковаться рядом с входом, поэтому вынуждены нести автокресло (а иногда и два), через плотный трафик.

"Если мы действительно хотим, чтобы в Украине рожали, то должны не только призывать, но и создавать удобные, человечные условия для тех, кто уже воспитывает маленьких детей. Парковочные места для родителей с детьми – это мелочь в масштабе закона, но большая поддержка в масштабе повседневной жизни", – сказала нардеп в комментарии Autoge.

Как сообщал "Телеграф", в Украине вступили в силу новые правила прохождения обязательного технического контроля для авто. Кроме того, с 1 июня вырастет его стоимость.