Не старіші за 2015 рік та не дорожче за 4000 доларів. Які авто можна купити в Україні

Навіть серед бюджетних авто можна знайти гідний варіант

Вибір автомобіля за доступною ціною до 4 тисяч доларів є непростим завданням для українців в умовах сьогодення. Знайти якісне авто не старіше 2015 року за таку суму — справжній виклик для потенційних покупців.

Втім, "Телеграф" проаналізував портал з пошуку авто AUTO.RIA.com, і виділив кілька бюджетних автомобілів у хорошому стані. Всі вони також мають вік не більше 10 років та не дорожчі за 4 тисячі доларів.

ЗАЗ Forza 2015 (3 600 $ — 149 364 грн)

Цей автомобіль, за словами власника, має доглянутий стан та не потребує додаткових вкладень. Власник запевняє, що машина повністю справна та готова до експлуатації. ЗАЗ Forza має пробіг 76 тисяч кілометрів та оснащена 1,5-літровим двигуном потужністю 109 кінських сил. Серед переваг продавець відзначає: кондиціонер, підігрів сидінь, повний електропакет (електросклопідйомники, електродзеркала, центральний замок). Автомобіль не фарбований, має перший рік реєстрації в 2016 році.

Dacia Logan MCV 2016 (4 000 $ — 165 960 грн)

Універсал Dacia Logan MCV 2016 року випуску пропонується за 4 000 доларів. Автомобіль має пробіг 250 тисяч кілометрів та оснащений газовою установкою, що дозволяє значно економити на пальному. Авто обладнане кондиціонером та передніми електросклопідйомниками.

ЗАЗ Forza 2015 Luxury (4 000 $ — 165 960 грн)

Ще один варіант ЗАЗ Forza з пробігом лише 55 тисяч кілометрів пропонується за 4 000 доларів. Автомобіль куплений у салоні в березні 2017 року та має одного власника. Продавець підкреслює, що машина зберігалась у гаражі. Серед особливостей: ABS, легкосплавні диски, підвищений кліренс (встановлені проставки), підігрів передніх сидінь, відкривання багажника з пульта та сигналізація. Технічний стан авто описується як "повністю непошкоджений".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" збирав топ-3 авто за ціною не більше 3 тисяч доларів. Серед них є варіанти і на автоматі.