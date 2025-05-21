Сів і поїхав. Які авто до 3000 доларів продаються в Україні

Непогані пропозиції є на авторинку в Україні

Ринок вживаних автомобілів в Україні пропонує чимало варіантів навіть для покупців з обмеженим бюджетом. Знайти транспорт до 3000 доларів цілком реально, якщо знати, на що звертати увагу.

"Телеграф" проаналізував пропозиції бюджетних авто на AUTO.RIA.com. Розглянемо кілька кращих, які можна знайти на вторинному ринку України сьогодні.

Ford Fiesta 2007 — 2500$ (103 625 грн)

Червоний хетчбек Ford Fiesta 2007 року випуску з 1.3-літровим двигуном пропонується за 2500 доларів. Автомобіль обладнаний газовою установкою, що дозволяє суттєво економити на пальному. Загальний пробіг складає 276 тисяч кілометрів, що є доволі типовим для авто такого віку.

Власник зазначає, що машина потребує ремонту рульової рейки. На кузові присутні сліди експлуатації, які не були усунені.

Opel Corsa 2003 — 3000$ (124 350 грн)

Синій хетчбек Opel Corsa 2003 року випуску представлений на ринку за 3000 доларів. Автомобіль має літровий двигун потужністю 60 кінських сил, пробіг 268 тисяч кілометрів. Як і попередній варіант, ця Corsa обладнана газовою установкою, що робить експлуатацію економнішою.

Згідно з інформацією від продавця, ходова частина та двигун перебувають у гарному стані. Нещодавно замінений оригінальний комплект зчеплення. Водночас авто має певні недоліки: проблеми з лакофарбовим покриттям, ознаки корозії та тріщину на лобовому склі.

Fiat Grande Punto 2006 — 2700$ (111 915 грн)

Яскраво-червоний Fiat Grande Punto 2006 року випуску з 1.4-літровим бензиновим двигуном потужністю 77 кінських сил пропонується за 2700 доларів. Автомобіль має механічну коробку передач та пробіг 330 тисяч кілометрів.

Продавець відзначає, що технічний стан автомобіля хороший. П'ятидверний хетчбек має помірні показники витрати пального: 7,7 л/100 км у місті, 5,2 л/100 км на трасі та 6,1 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше "Телеграф" писав, які авто можна купити в Україні до 4000 доларів та не старіше 2015 року. Є кілька варіантів.