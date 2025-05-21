В Україні з’явились перші кавуни за непристойну ціну: які вони на смак

Поки вони не надто насичені смаком

У запорізькому "Апельмоні" виставили на продаж кавун за 800 гривень — чек було пробито ще 9 травня, однак покупця він так і не знайшов. Тим часом у "Сільпо" з'явилися кавуни за 90 гривень за кілограм, але якість першого літнього символу викликає у покупців лише розчарування.

Одна з клієнток супермаркету, яка наважилась придбати кавун 18 травня, описала свій досвід як "обіс*атися за 364 гривні". На вигляд плід здавався стиглим — дзвінкий звук, правильна форма, — проте всередині виявився водянистим, позбавленим запаху і смаку.

Лише ближче до серцевини м'якоть мала слабкий натяк на солодкість. У підсумку покупка виявилась марною, а враження — суцільним розчаруванням.

Ранні кавуни в Україні часто надходять із тепличного вирощування або імпорту, і не завжди відповідають очікуванням покупців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з початком сезону кавунів в Україні покупці будуть стикатися з непростим вибором — як обрати стиглий і солодкий плід, не розрізаючи його. Нерідко трапляється, що куплений кавун виявляється водянистим, що призводить до розчарування і марно витрачених грошей.