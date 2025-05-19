Вода майже по 100 грн за куб. В одній з областей України тариф зріс у 6 разів

Водою навіть городи не можливо поливати

На Дніпропетровщині люди обурені стрімким зростанням ціни тарифу на воду. У квитанціях вартість одного кубу збільшилась в 6 разів.

Про це повідомляє телемарафон "Єдині новини". Зазначається, що з квітня вартість води у селі Вільне Губиниської територіальної громади зросла до 78 грн за куб.

Люди обурені такими цінами, адже вода непридатна ані для споживання, ані для поливу городини. Хоча у квитанціях вказано, що вода відповідає усім гігієнічним нормам.

"Вартість постачання одного кубу питної, санітарно-гігієнічної та виробничої води для населення села Вільне становить 78 грн", — кажуть місцеві.

Однак люди не розуміють, чому повинні переплачувати такі гроші за воду, якщо вона непридатна для вживання. Натомість у сусідньому селі Зарічне 60 грн вартість одного куба.

Ба більше навіть місцева влада підтверджує те, що вона не питна, навіть попри те, що вказано в квитанції. До того ж комунальне підприємство жаліється на величезні борги за несплату тарифу за воду. Стверджують, що справно платить лише 30% населення і вже зараз загальна сума боргу перевищила 100 тисяч.

Але місцеві не здаються і просять владу посприяти зниженню тарифу, зазначаючи, що підвищення ціни у 6 разів занадто. Та в адміністрації кажуть, що востаннє тарифи зростав три роки тому, а за цей час вартість електроенергії піднялась на 200%.

За словами селян, вода по 78 грн за куб, настільки погана, що від регулярного поливу земля тріскається і ще більше пересихає. У декого навіть постраждали цілі насадження полуниці. Тому люди майже не використовують цю воду, а поливають городину дощовою чи з криниці. Питну воду селяни купують.

"Я зберу бюджетну комісію, розповім ситуацію, яку всі і так розуміють. І наскільки зможемо в рамках закон сприятимемо вирішенню питання", — заявив Петро Єрьомінко, голова Губиниської селищної ради.

Однак місцеві вже зареєстрували звернення до селищної ради, де вимагають детального роз'яснення підняття тарифу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Моршині з червня 2025 року зросте вартість тарифу на воду.