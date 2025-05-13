Кава за 100 гривень та багато чого іншого: які ціни у вагонах-ресторанах "Укрзалізниці"

Найдорожча страва — 200 грн

Подорожуючи залізницею, пасажири мають можливість скористатися послугами харчування у вагонах-ресторанах "Укрзалізниці". Меню пропонує різноманітні страви та напої, але багатьох цікавить, скільки коштує перекусити під час поїздки.

Національний залізничний перевізник забезпечує харчування у вагонах-ресторанах на більшості далеких маршрутів. "Телеграф" проаналізував актуальні ціни на популярні страви та напої.

Сніданки та перші страви

Для тих, хто подорожує вранці або бажає ситно пообідати, "Укрзалізниця" пропонує бульйон з курячим м'ясом за 130 гривень. Перші страви представлені у меню за ціною від 95 до 130 гривень.

Закуски та сендвічі

Для легкого перекусу пасажири можуть придбати сендвіч із салямі за 95 гривень, а сендвіч з куркою обійдеться в 100 гривень. Є також курячі стріпси за 130 гривень, до яких можна додати барбекю або сирний соус за 25 гривень кожен.

Салати та основні страви

Салат "Цезар" коштує 170 гривень, а "Грецький" салат — також 170 гривень. Запечена курка з кус-кусом та овочами доступна за 160 гривень. Для шанувальників бургерів є варіанти з яловичиною за 135 гривень та з куркою за 130 гривень.

Вегетаріанське меню

"Укрзалізниця" потурбувалася і про вегетаріанців — у меню є веганський бургер за 190 гривень та веганський салат за 170 гривень. Також є пироги з різними начинками — з куркою та грибами за 125 гривень або зі шпинатом і трьома видами сиру за 135 гривень.

Комплексні обіди

Для тих, хто бажає повноцінно поїсти, пропонуються комплексні обіди: ланч з рибою та булгуром, овочами за 200 гривень або ланч з куркою карі та рисом, овочами за 190 гривень. Для діток пропонують запечену курку з кус-кусом за 160 грн.

Напої та кава

Еспресо коштує 60 гривень, американо — також 60 гривень, а американо з молоком — 70 гривень. Капучино можна придбати за 75 гривень, а лате — за 70 гривень. Для любителів більших порцій доступні XL-варіанти: лате XL за 100 гривень та капучино XL також за 100 гривень.

Вода "Моршинська" негазована або газована коштує 35 гривень за пляшку, лимонад "Моршинська" — 40 гривень. Газовані напої Coca-Cola, Fanta та Sprite доступні за 55 гривень за пляшку. Смузі манго або полуниця коштують 95 гривень, а апельсиновий сік — також 95 гривень.

Десерти та солодощі

Асортимент десертів такий: круасани з шоколадом або мигдалем за 100 гривень, чізкейк "Нью-Йорк" за 95 гривень та вафельний торт за 65 гривень. Також пропонуються мафіни за 50 гривень, донати з начинкою за 45 гривень та інші солодощі.

Раніше "Телеграф" також писав, що Укрзалізниця втрапила у новий скандал і вигадала дивну відмову.