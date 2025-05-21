Пока они не слишком насыщены вкусом

В запорожском "Апельмоне" выставили на продажу арбуз за 800 гривен — чек был пробит еще 9 мая, однако покупателя он так и не нашел. Тем временем у "Сільпо" появились арбузы за 90 гривен за килограмм, но качество первого пожилого символа вызывает у покупателей только разочарование.

Одна из клиенток супермаркета, решившаяся приобрести арбуз 18 мая, описала свой опыт как "обос*аться за 364 гривны". На вид плод казался спелым – звонкий звук, правильная форма, – однако внутри оказался водянистым, лишенным запаха и вкуса.

Лишь ближе к сердцевине мякоть имела слабый намек на сладость. В итоге покупка оказалась напрасной, а впечатление сплошным разочарованием.

Ранние арбузы в Украине часто поступают из тепличного выращивания или импорта и не всегда отвечают ожиданиям покупателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с началом сезона арбузов в Украине покупатели будут сталкиваться с непростым выбором — как выбрать спелый и сладкий плод, не разрезая его. Нередко случается, что купленный арбуз оказывается водянистым, что приводит к разочарованию и бесполезно потраченным деньгам.