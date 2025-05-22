"Мир" на условиях Кремля: зачем Россия снова говорит о смене власти в Украине

Заявления РФ звучат всё громче, но реальная цель не несет в себе ничего хорошего

После телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин заговорил о меморандуме о "возможном будущем мирном договоре". А вскоре в России уже и придумали причину, как сорвать подписание — заявили, что якобы народ Украины должен выбрать новое руководство для заключения того самого меморандума.

"Телеграф" решил выяснить, что на самом деле может стоять за такими заявлениями РФ и зачем это делается именно сейчас. Об этом наше издание спросило у экспертов.

По их словам, страна-агрессор продолжает многолетние усилия по созданию условий для делегитимизации высших должностных лиц и органов государственной власти в Украине.

Что заявили в России

Директор правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин заявил, что украинцы должны якобы выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с РФ. Он сказал, что глава Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нелегитимный.

"Важно то, чья подпись (на документах — Ред.), потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", — заявил он.

При этом Мусихин прямым текстом говорит, что якобы Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (Руслана Стефанчука — Ред.) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны — большой вопрос", — заявил Мусихин.

Мнения экспертов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии "Телеграфу" сказал, что такие заявления страны-агрессора направлены на то, чтобы посеять хаос внутри страны и подорвать доверие к власти.

— Заявления отдельных представителей страны агрессора о необходимости проведения выборов в Украине во время действия военного положения – это продолжение многолетних усилий по созданию условий для делегитимизации высших должностных лиц и органов государственной власти Украины с целью дестабилизации внутренней ситуации в нашем государстве и избегания ответственности за срыв мирных переговоров и продолжение войны — говорит он.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера также высказал "Телеграфу" свое мнение насчет этой ситуации. Он отмечает, что выборы в Украине возможны в том случае, когда можно будет гарантировать и соблюдать конституционные принципы избирательного права участников выборов, равного прямого избирательного права и единства голосования.

— Эти моменты во время действия военного положения просто невозможно соблюдать в ходе проведения выборов в Украине. Поэтому совершенно очевидно, что после исчезновения этих обстоятельств, после прекращения действия военного положения, безусловно, Украина будет готова к тому, чтобы, готовиться к избирательному процессу в Украине, как президента, так и парламента — поясняет Магера.

Что касается самой Российской Федерации, как подчеркнул эксперт, то после того, как в 2018 году так называемые выборы президента Российской Федерации состоялись впервые на оккупированных территориях, то есть в Автономной республике Крым и городе Севастополь, и говорить о легитимности Путина как главы Российского Государства, не имеет смысла.

— Тем более, ситуация повторилась в 2024 году, где также оккупационное российское государство включило в избирательные участки также и те, которые находятся на территории не только Крыма и Севастополя, но и Донецкой, Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому однозначно украинская сторона должна обращать внимание на эти моменты и говорить о них откровенно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после разговора с Трампом 19 мая Путин заявил, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей. В меморандум между Киевом и Москвой могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. В Украине в ответ щелкнули Кремль по носу, заявив, что прекращения огня не будет – правда, сделав это неофициально, через заявленя экспертов и политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Трампом после его разговора с Путиным. По его словам, был поднят вопрос готовности США к более серьезным шагам в отношении России, вроде введения санкций. Однако позже Трамп сделал заявление, что отказывается вводить новые санкции против России – ему, мол, виднее, что делать. Также Трамп в очередной раз наделал сомнительных заявлений про Украину.