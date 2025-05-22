"Куля в лоб" та дзвінок Тимошенко: легендарні меми з експрем'єром Яценюком (відео)

22 травня колишньому прем'єру виповнився 51 рік

Колишній прем’єр-міністр України та громадський діяч Арсеній Яценюк, якого потролили в мережі за готовність служити в ЗСУ, — не тільки політик, а й герой багатьох мемів. Його кар’єра сповнена різних драматичних та смішних моментів, які збереглися у соцмережах.

Політик залишив слід не тільки у політиці, але й у соцмережах. "Телеграф" з нагоди 51-річчя Арсенія Яценюка вирішив пригадати легендарні меми з ним.

Що відомо про Арсенія Яценюка

Майбутній політик народився 22 травня 1974 року в Чернівцях. У політику він прийшов у 2001 році — обіймав посаду міністра економіки Криму. Згодом став міністром економіки України, міністром закордонних справ, головою Верховної Ради та прем'єр-міністром.

Меми з Арсенієм Яценюком

Куля в лоб

2 січня 2014 року Арсеній Яценюк виступав на сцені Євромайдану. "Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо" — промовив Яценюк. Ця фраза стала настільки популярною, що у мережі створили багато мемів.

Кролик Сеня

Таке прізвисько колишній прем’єр отримав через кілька асоціацій. По-перше, у мережі писали, що він схожий на персонажа радянського мультфільму про Вінні Пуха. По-друге, скорочена форма імені Яценюка — Сеня. Тому і з’явився мем про Кролика Сеню.

"Яценюк у Чечні"

У 2015 році глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що Арсеній Яценюк воював у Чечні на боці бойовиків у середині 90-х. На фоні цих звинувачень українці створили багато мемів і жартів, де зображували прем'єра як бойовика з автоматом, у військовій формі тощо.

"Яценюк камікадзе"

27 лютого 2014 року Яценюк очолив Кабмін. Тоді він проголосив свій кабінет "урядом камікадзе". Так політика стали називати Яценюк камікадзе.

Яценюк і Барна

Депутат із фракції БПП "Солідарність" Олег Барна під час виступу Яценюка біля трибуни приніс букет троянд і спробував стягнути прем'єра з місця. Це спричинило бійку інших народних обранців. Однак мемним став саме момент, де Барна підняв Яценюка.

Нагадаємо, що Олег Барна загинув під час бойових дій на Донбасі 17 квітня 2023 року. Він воював у складі 68-ї окремої єгерської бригади. На фронт він пішов як доброволець.

Дзвінок Юлії Тимошенко

Коли Юлія Тимошенко вийшла із в'язниці, Арсеній Яценюк зв'язався з нею телефоном. "Юля, обнімаю тебе, чекаю тебе. Па-па", — з радістю розмовляв експрем'єр. Тоді він з усмішкою на обличчі повідомив, що Тимошенко їде на Майдан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вбивство Портнова стало епіцентром мемів. Колишній радник експрезидента Віктора Януковича був застрелений у Мадриді.