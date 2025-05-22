"Пуля в лоб" и звонок Тимошенко: легендарные мемы с экс-премьером Яценюком (видео)

22 мая бывшему премьеру исполнился 51 год

Бывший премьер-министр Украины и общественный деятель Арсений Яценюк, потролившийся в сети за готовность служить в ВСУ, — не только политик, но и герой многих мемов. Его карьера полна разных драматических и смешных моментов, сохранившихся в соцсетях.

Политик оставил след не только в политике, но и в соцсетях. "Телеграф" по случаю 51-летия Арсения Яценюка решил вспомнить легендарные мемы с ним.

Что известно об Арсении Яценюке

Будущий политик родился 22 мая 1974 в Черновцах. В политику он пришел в 2001 году — занимал должность министра экономики Крыма. Впоследствии стал министром экономики Украины, министром иностранных дел, председателем Верховной Рады и премьер-министром.

Мемы с Арсением Яценюком

Пуля в лоб

2 января 2014 года Арсений Яценюк выступал на сцене Евромайдана. "Я с позором жить не буду. Завтра пойдем вместе вперед. Если пуля в лоб, то пуля в лоб. Но честно, справедливо и смело" — сказал Яценюк. Эта фраза стала настолько популярной, что в сети было создано много мемов.

Кролик Сеня

Такое прозвище бывший премьер получил через несколько ассоциаций. Во-первых, в сети писали, что он похож на персонажа советского мультфильма о Винни Пухе. Во-вторых, сокращенная форма имени Яценюка – Сеня. Потому и появился мем о Кролике Сене.

"Яценюк в Чечне"

В 2015 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал в Чечне на стороне боевиков в середине 90-х. На фоне этих обвинений украинцы создали много мемов и шуток, где изображали премьера как боевика с автоматом, в военной форме и т.д.

"Яценюк камикаде"

27 февраля 2014 года Яценюк возглавил Кабмин. Тогда он провозгласил свой кабинет "правительством камикадзе". Так политика стали называть Яценюк камикадзе.

Яценюк и Барна

Депутат из фракции БПП "Солидарность" Олег Барна во время выступления Яценюка у трибуны принес букет роз и попытался стащить премьера с места. Это привело к драке других народных избранников. Однако мемным стал момент, где Барна поднял Яценюка.

Напомним, что Олег Барна погиб во время боевых действий в Донбассе 17 апреля 2023 года. Он воевал в составе 68-й отдельной егерской бригады. На фронт он ушел как доброволец.

Звонок Юлии Тимошенко

Когда Юлия Тимошенко вышла из тюрьмы, Арсений Яценюк связался с ней по телефону. "Юля, обнимаю тебя, жду тебя. Па-па", — с радостью разговаривал экс-премьер. Тогда он с улыбкой на лице сообщил, что Тимошенко выезжает на Майдан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что убийство Портнова стало эпицентром мемов. Бывший советник экс-президента Виктора Януковича был застрелен в Мадриде.