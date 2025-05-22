Окупанти прокладають нову лінію від ЗАЕС: чи вдасться їм підключити станцію до мережі РФ

Експерти назвали головні проблеми для окупантів

Росіяни продовжують будувати лінії електропередач від захопленої Запорізької атомної електростанції до власної енергосистеми. Супутникові знімки показують, що роботи в Маріупольському районі майже закінчені — там з'явилися нові вежі та електричне обладнання.

Окупанти хочуть підключити атомну станцію до російської енергосистеми, але це може статися не скоро. "Телеграф" запитав у експертів з енергетики Геннадія Рябцева та Станіслава Ігнатьєва, чи реально це зробити.

Геннадій Рябцев: "ЗАЕС стала для Росії валізою без ручки"

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів, що заважає росіянам втілити свої плани. По-перше, щоб приєднати станцію до власної мережі, потрібно вивести ЗАЕС зі стану холодної зупинки, що можливо лише за умов гарантування безпеки. Зараз таких умов немає, каже експерт, і перспективи в цьому питанні туманні.

По-друге, за словами Рябцева, для передачі струму необхідні фізичні лінії електропередач. Щоб забезпечити підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ, потрібно провести через тимчасово окуповану територію України декілька високовольтних ліній електропередач та обладнати їх трансформаторними підстанціями.

Росіяни говорили про такий план, але для його втілення їм потрібно бути впевненими, що ці об'єкти не стануть мішенями для ЗСУ ще під час будівництва. Навіть якщо система запрацює, РФ повинна буде забезпечити її стабільну роботу, адже енергію з АЕС треба "знімати" постійно і без збоїв, пояснив експерт. Також він додав, що будь-які проблеми на лінії можуть призвести до аварійної зупинки реакторів. Тоді в систему потраплятиме набагато менше електрики.

Геннадій Рябцев каже, що російські енергетики взагалі не хочуть братися за будівництво цієї лінії. "Скоріш за все, російські енергетики взагалі не хочуть зв'язуватися з будівництвом цієї лінії. З політичної точки зору, вона безумовно потрібна Російській Федерації, але з економічної і з точки зору енергетичної безпеки вона не має сенсу", — зазначив експерт.

За його словами, з самого початку захоплення ЗАЕС стала для Росії "валізою без ручки". Станція не виробляє струм, а стоїть на холодній зупинці, тобто просто з'їдає гроші з бюджету "Росатому".

Станіслав Ігнатьєв: електрика може піти на Крим

Голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв підтверджує, що росіяни мають плани підключити ЗАЕС до своєї енергомережі через лінії ЗАЕС—Кубань і ЗАЕС—Крим. Проте під час війни це дуже проблематично через загрозу обстрілів як будівництва, так і побудованого об'єкта.

Ігнатьєв припустив, що при управлінні ЗАЕС США та підписанні мирних угод найвірогідніше електроенергія буде передаватися на окупований Крим, де вона в дефіциті. "Бо це — вже бізнес, який шукатиме, куди дорожче продати свій товар", — вважає експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Росатомі заявили про готовність обговорювати присутність США на ЗАЕС. Росія несподівано готова до переговорів щодо ЗАЕС.