Оккупанты прокладывают новую линию от ЗАЭС: удастся ли им подключить станцию к сети РФ

Эксперты назвали главные проблемы для окупантов

Россияне продолжают строить линии электропередачи от захваченной Запорожской атомной электростанции до собственной энергосистемы. Спутниковые снимки показывают, что работы в Мариупольском районе почти закончены, там появились новые башни и электрическое оборудование.

Оккупанты хотят подключить атомную станцию к российской энергосистеме, но это может произойти нескоро. "Телеграф" спросил экспертов по энергетике Геннадия Рябцева и Станислава Игнатьева, реально ли это сделать.

Геннадий Рябцев: "ЗАЭС стала для России чемоданом без ручки"

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, что мешает россиянам воплотить свои планы. Во-первых, чтобы присоединить станцию к собственной сети, нужно вывести ЗАЭС из состояния холодной остановки, что возможно только в условиях обеспечения безопасности. Сейчас таких условий нет, говорит эксперт, и перспективы по этому вопросу туманны.

Во-вторых, по словам Рябцева, для передачи тока необходимы физические линии электропередачи. Чтобы обеспечить подключение ЗАЭС к энергосистеме РФ нужно провести через временно оккупированную территорию Украины несколько высоковольтных линий электропередач и оборудовать их трансформаторными подстанциями.

Россияне говорили о таком плане, но для его осуществления им нужно быть уверенными, что эти объекты не станут мишенями для ВСУ еще во время строительства. Даже если система заработает, РФ должна будет обеспечить ее стабильную работу, ведь энергию с АЭС нужно снимать постоянно и без сбоев, пояснил эксперт. Также он добавил, что любые проблемы на линии могут привести к аварийной остановке реакторов. Тогда в систему будет попадать гораздо меньше электричества.

Геннадий Рябцев говорит, что российские энергетики вообще не хотят браться за строительство этой линии. "Скорее всего, российские энергетики вообще не хотят связываться со строительством этой линии. С политической точки зрения она безусловно нужна Российской Федерации, но с экономической и с точки зрения энергетической безопасности она не имеет смысла".

По его словам, с самого начала захват ЗАЭС стала для России "чемоданом без ручки". Станция не производит ток, а стоит на холодной остановке, то есть просто съедает деньги из бюджета "Росатома".

Станислав Игнатьев: электричество может пойти в Крым

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев подтверждает, что у россиян есть планы подключить ЗАЭС к своей энергосети через линии ЗАЭС—Кубань и ЗАЭС—Крым. Однако во время войны это очень проблематично из-за угрозы обстрелов как строительства, так и построенного объекта.

Игнатьев предположил, что при управлении ЗАЭС США и подписании мирных соглашений, скорее всего, электроэнергия будет передаваться на оккупированный Крым, где она находится в дефиците. "Потому что это уже бизнес, который будет искать, куда дороже продать свой товар", — считает эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Росатоме заявили о готовности обсуждать присутствие США на ЗАЭС. Россия неожиданно готова к переговорам по ЗАЭС.