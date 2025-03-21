Валіза без ручки? Експерти пояснили, чи реально під'єднати ЗАЕС до російської енергосистеми

ЗАЕС не виробляє енергію

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. Зараз станція не виробляє електроенергію, на її території перебувають російські військові та військова техніка.

"Телеграф" запитав у експертів, наскільки реально під'єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми. Хоча є певні складнощі, виключати такого розвитку подій не можна.

Теоретично це можливо

Експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський у коментарі "Телеграфу" вказав на проблеми підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ. Це — дефіцит кадрів, комплектуючих західного виробництва та вчасних профілактичних ремонтів. Проте, за його словами, принципово це можливо.

Які проблеми є на практиці

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив "Телеграфу": щоб росіяни могли приєднати цю станцію до власної мережі, по-перше, потрібно, щоб вона запрацювала. Йдеться про виведення ЗАЕС зі стану холодної зупинки, а це можливо лише за умов гарантування безпеки. Зараз їх нема, й перспективи в цьому питанні туманні.

По-друге, додав експерт, щоб щось кудись передавати, потрібно мати фізичні лінії електропередач. Щоб забезпечити підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ необхідно провести через тимчасово окуповану територію України декілька високовольтних ліній електропередач та обладнати їх трансформаторними підстанціями.

Про наявність такого плану росіяни заявляли, але для його реалізації їм потрібно бути впевненими, що ці об'єкти ще на стадії будівництва не стануть цілями для ЗСУ. Друге питання — навіть якщо система запрацює, РФ повинна буде забезпечити її безперебійну роботу. Адже енергія, вироблена на АЕС, має "зніматися" постійно та без збоїв.

Будь-які проблеми на лінії передач можуть призвести до аварійної зупинки реакторів. Тоді в систему буде потрапляти значно менше електричної енергії.

— Скоріш за все, російські енергетики взагалі не хочуть зв'язуватися з будівництвом цієї лінії. З політичної точки зору, вона безумовно потрібна Російській Федерації, але з економічної і з точки зору енергетичної безпеки вона не має сенсу, — зазначив Рябцев.

Фактично з самісінького початку захоплення ЗАЕС стала для Росії "валізою без ручки". Адже, пояснив експерт, вона не виробляє енергію, а перебуває у стадії холодної зупинки. Тобто, "просто їсть кошти з бюджету "Росатому".

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Запорізька атомна електростанція є великою проблемою для РФ,а без України існування станції неможливе.