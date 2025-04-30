Перевзулись на ходу? У Росатомі заявили про готовність обговорювати присутність США на ЗАЕС

Росія несподівано готова до переговорів щодо ЗАЕС

У Росатомі вперше заявили про готовність обговорювати можливу присутність США на Запорізькій атомній електростанції. Очільник російської держкорпорації Олексій Ліхачов зробив цю заяву у відповідь на запитання росЗМІ.

"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною", — зазначив Ліхачов у середу, 30 квітня.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заперечив отримання від Вашингтона пропозицій щодо спільного українсько-американського управління ЗАЕС. Він наголосив, що управління станцією наразі здійснює російська корпорація "Росатом".

Лавров також додав, що на території станції постійно перебуває персонал МАГАТЕ, який проводить моніторинг ситуації.

Раніше також можливість передачі контролю над ЗАЕС Україні виключив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак. Він сказав, що РФ також не буде розглядати спільне управління атомною електростанцією зі США. До того ж, у Росії вважають, що ЗАЕС є російським ядерним об'єктом, який Кремль просто повернув під свій контроль.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, скільки потрібно часу, щоб запустити ЗАЕС. Зеленський назвав терміни, а в Росії заговорили про "диверсантів НАТО"