Трампа так і тягне до ЗАЕС: Зеленський розповів про перемовини щодо атомної станції, на якій господарюють росіяни

Що буде із Запорізькою АЕС? Зеленський розкрив майбутнє станції

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається українською власністю, попри її тимчасову окупацію Росією. За його словами, це визнають як міжнародні інституції, так і МАГАТЕ.

Під час пресконференції Зеленський розповів, що росіяни незаконно змінили керівництво станції, але більшість персоналу — це українці, які працюють у важких умовах. Деяких працівників змушують до співпраці через залякування та викрадення їхніх дітей.

Окремо Зеленський згадав розмову з Дональдом Трампом, який цікавився ситуацією на станції. За словами президента, він чітко дав зрозуміти: якщо ЗАЕС не буде українською, вона не працюватиме взагалі.

Також Зеленський підтвердив, що не обговорював з Трампом питання власності станції, проте чув про можливі плани США щодо її модернізації після звільнення від російських окупантів. Водночас він наголосив, що питання права власності ЗАЕС не підлягає жодним дискусіям.

Президент також зазначив, що технічний стан ЗАЕС залишається критичним через підрив Каховської ГЕС, що ускладнило процес охолодження реакторів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Вашингтон може взяти контроль за атомними електростанціями України. Про це президент США Дональд Трамп вів переговори із президентом України Володимиром Зеленським.