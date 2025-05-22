Це буде не Київ. В Україні з’явиться нова спортивна столиця

Влада міста доклала максимум зусиль, щоб вдихнути нове життя у місцевий спорт

Влада Житомира взяла на озброєння досвід американського Індіанаполіса, який за три десятиліття перетворився на спортивний центр США. У місті побудували розвинену спортивну та готельну інфраструктуру, що пожвавило подальше будівництво, сервіс й економіку загалом.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, ексмер (2015-2024) Житомира Сергій Сухомлин розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Він пояснив, як спорт може бути напрямом, який кардинально змінить місто.

Більше читайте у публікації: "Такими темпами, як зараз, відновлення України займе щонайменше 70 років, але є й інша проблема — Сергій Сухомлин".

За його словами, Індіанаполіс став столицею майже 20 спортивних федерацій другого рівня, що дозволило їм проводити чемпіонати США, світу тощо.

— Ми дивились, які види спорту історично були в нашому місті — веслування, тріатлон. Професійного футболу в місті не було 15 років (починаючи з сезону 2023/24 в українській Прем'єр-лізі грає також житомирське "Полісся". — Ред.). Однак на сесії міськради приймаємо рішення створити КП "Футбольний клуб "Житомир"… Самі виділяли кошти, домовлялись з облрадою, брали кошти з Фонду регіонального розвитку, — розповідає ексмер.

За його словами, на балансі міста була спортивна школа і дитяча футбольна школа, з жахливими на той момент стадіонами й роздягальнями.

— Спільними зусиллями нам вдалось побудувати абсолютно новий стадіон, сучасну базу для цієї школи. Там тоді займалися 320 дітей. Але я розумів, що дітям які займаються в цій школі, потрібна мрія. Потрібна команда, в яку вони будуть намагатися потрапити. От тоді ми створили футбольний клуб, з яким вийшли в Першу лігу, — продовжує колишній міський голова.

Він пояснив, що на допомогу прийшла компанія BGV і Геннадій Буткевич, який зрозумів, що місто й область хочуть зробити великий проєкт.

— На сьогодні BGV будує футбольні поля по всіх школах. Вони ж дають футбольних тренерів — до обіду займаються діти зі школи, після обіду безкоштовно займаються діти з районів, де знаходиться школа. На сьогодні понад 2000 дітей займаються футболом. І це запускає зовсім інші процеси, — каже Сергій Сухомлин.

Так само почали розвивати драгонбот (перегони на 20-метрових каное з головою та хвостом дракона. — Ред.) — не дуже популярний в Україні вид спорту.

— До нас прийшли люди з ідеєю. Ми змогли виділити невеликі в масштабах бюджету міста кошти на обладнання, човни тощо. Вони взяли й завоювали срібло на чемпіонаті Європи в Італії, — каже чиновник.

Ми побачили результат і стали інвестувати більше, створювати кращі умови. Наразі в Житомирі вже дві бази драгонбота. Збірна України тренується там і вже показує прекрасні результати. На останньому чемпіонаті в Таїланді отримали срібло з 40 команд. Команда на 100% складалася з житомирських хлопців та дівчат. 80% збірної України — житомиряни, — продовжує колишній міський голова.

Кубок України із драгонботу у Житомирі. Фото Facebook Федерації України з веслування на човнах «Дракон»

— І такі речі ми запустили в тому числі по інших видах спорту. Нещодавно на вихідних був в Житомирі, то в ті дні там проходило чотири чемпіонати України. Це те, до чого ми йшли, — підсумував Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграф", чому Житомир не зачепить дворазове підвищення тарифів на комуналку в Україні.