Это будет не Киев. В Украине появится новая спортивная столица

Власти города приложили максимум усилий, чтобы вдохнуть новую жизнь в местный спорт

Власти Житомира взяли на вооружение опыт американского Индианаполиса, который за три десятилетия превратился в спортивный центр США. В городе построили развитую спортивную и гостиничную инфраструктуру, что оживило дальнейшее строительство, сервис и экономику в целом.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, экс-мер (2015-2024) Житомира Сергей Сухомлин рассказал в интервью "Телеграфу". Он объяснил, как спорт может быть направлением, которое кардинально изменит город.

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По его словам, Индианаполис стал столицей около 20 спортивных федераций второго уровня, что позволило им проводить чемпионаты США, мира и т.д.

— Мы смотрели, какие виды спорта исторически были в нашем городе — гребля, триатлон. Профессионального футбола в городе не было 15 лет (начиная с сезона 2023/24 в украинской Премьер-лиге играет также житомирское "Полесье". — Ред.). Однако на сессии горсовета принимаем решение создать КП "Футбольный клуб "Житомир"… Сами выделяли средства, договаривались с облсоветом, брали средства из Фонда регионального развития, – рассказывает экс-мер.

По его словам, на балансе города была спортивная школа и детская футбольная школа, с ужасными на тот момент стадионами и раздевалками.

— Совместными усилиями нам удалось построить новый стадион, современную базу для этой школы. Там занимались 320 детей. Но я понимал, что занимающимся в этой школе детям нужна мечта. Нужна команда, в которую они постараются попасть. Вот тогда мы создали футбольный клуб, с которым вышли в Первую лигу, – продолжает бывший городской голова.

Он объяснил, что на помощь пришла компания BGV и Геннадий Буткевич, понявший, что город и область хотят сделать большой проект.

— На сегодняшний день BGV строит футбольные поля по всем школам. Они же дают футбольных тренеров — до обеда занимаются дети из школы, после обеда бесплатно занимаются дети из районов, где находится школа. На сегодняшний день более 2000 детей занимаются футболом. И это запускает совсем другие процессы, — говорит Сергей Сухомлин.

Так же начали развивать драгонбот (гонки на 20-метровых каноэ с головой и хвостом дракона. — Ред.) — не очень популярный в Украине вид спорта.

— К нам пришли люди с идеей. Мы смогли выделить небольшие в масштабах бюджета города средства на оборудование, лодки и т.д. Они взяли и завоевали серебро на чемпионате Европы в Италии, — говорит чиновник.

Мы увидели результат и стали больше инвестировать, создавать лучшие условия. Сейчас в Житомире уже две базы драгонбота. Сборная Украины тренируется там и показывает прекрасные результаты. На последнем чемпионате в Таиланде получили серебро из 40 команд. Команда на 100% состояла из житомирских ребят. 80% сборной Украины — житомиряне, — продолжает бывший городской голова.

Кубок Украины по драгонботу в Житомире. Фото Facebook Федерации Украины по гребле на лодках «Дракон»

— И такие вещи мы запустили в том числе по другим видам спорта. Недавно на выходных был в Житомире, так в те дни там проходили четыре чемпионата Украины. Это то, к чему мы шли, — подытожил Сергей Сухомлин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Житомир не затронет двукратное повышение тарифов на коммуналку в Украине.