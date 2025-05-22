Дадуть житло і заплатять гарні гроші: скільки можна заробити на полуниці в Польщі у 2025 році

Розмір виплати залежить від зібраного врожаю

Робота для українців у Польщі — є можливість заробити гроші на фермерському господарстві зі збору полуниці. Платити обіцять багато.

Відповідне оголошення з'явилось на одному з українських сайтів, де продають товари та шукають співробітників. Працівникам пропонується збирання полуниці в лубʼянки з хвостиком.

Роботодавці зазначають, що це заняття середньої важкості, Тому підходить для всіх бажаючих заробляти незалежно від досвіду.

Ось так приблизно виглядає луб'янка

Місце роботи розташоване в місті Груєць. Знання польської мови не є обовʼязковою вимогою – головне мати бажання працювати.

Розмір заробітної плати становить 3 злоті за лубʼянку нетто (чистими на руки), або 33,11 грн. За день працівники можуть заробляти від 400 злотих (4441,71 грн), що потребує збирання приблизно 134 лубʼянок за робочу зміну. Це означає, що працівнику необхідно збирати близько 11-12 лубʼянок на годину, або одну лубʼянку кожні п'ять хвилин протягом 11-12-годинного робочого дня. При такому темпі роботи годинна ставка становить 30-40 злотих.

Робочий день триватиме з 06:00-07:00 ранку до 17:00-18:00 вечора, 6-7 днів на тиждень.

Працівникам надається безкоштовне житло в приватному будинку з власним подвірʼям. Умови проживання включають:

Душ та гарячу воду.

Обладнану кухню.

Холодильник та пральну машину.

Розміщення по 2-4 особи в кімнаті.

Житло розташоване поруч з місцем роботи, тому додаткових витрат на транспорт немає. До магазину організовують поїздки 2-3 рази на тиждень.

"Телеграф" проаналізував, яка оплата такої роботи була влітку 2021 року. Сайт 0352.ua пише, що у Польщі тоді платили 3 – 4 злоті за кілограм зібраних ягід. Людина, яка працює на польських полях по вісім годин щодня, могла заробити близько 3 тисяч злотих за місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що для студентів з'явилася сезонна робота в Одесі.