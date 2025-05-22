Дадут жилье и заплатят хорошие деньги: сколько можно заработать на клубнике в Польше в 2025 году

Размер выплаты зависит от собранного урожая

Работа для украинцев в Польше есть возможность заработать деньги на фермерском хозяйстве по сбору клубники. Платить обещают много.

Соответствующее объявление появилось на одном из украинских сайтов, где продают товары и ищут сотрудников. Работникам предлагается сбор клубники у лубянки с хвостиком.

Работодатели отмечают, что это занятие средней тяжести, поэтому подходит для всех желающих зарабатывать независимо от опыта.

Вот так примерно выглядит лубянка

Место работы расположено в городе Груец. Знание польского языка не является обязательным требованием – главное иметь желание работать.

Размер заработной платы составляет 3 злотых за лубянку нетто (чистыми на руки), или 33,11 грн. За день работники могут зарабатывать от 400 злотых (4441,71 грн), что требует уборки примерно 134 лубянок за рабочую смену. Это означает, что работнику необходимо собирать около 11-12 лубянок в час, или одну лубянку каждые пять минут в течение 11-12-часового рабочего дня. При таком темпе работы часовая ставка составляет 30-40 злотых.

Рабочий день продлится с 06:00-07:00 утра до 17:00-18:00 вечера, 6-7 дней в неделю.

Работникам предоставляется бесплатное жилье в частном доме с собственным двором. Условия проживания включают в себя:

Душ и горячую воду.

Оборудованная кухня.

Холодильник и стиральная машина.

Размещение по 2-4 человека в комнате.

Жилье расположено рядом с местом работы, поэтому дополнительных расходов на транспорт нет. В магазин организуют поездки 2-3 раза в неделю.

"Телеграф" проанализировал, какая оплата такой работы была летом 2021 года. Сайт 0352.ua пишет, что в Польше тогда платили 3 – 4 злотых за килограмм собранных ягод.

Ранее "Телеграф" писал, что для студентов появилась сезонная работа в Одессе.