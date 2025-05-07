Україна паралізує авіасполучення РФ: як це б’є по росіянам і до чого може призвести (неочікувані цифри)

Вибухи та тривоги в Росії в якийсь момент стали щоденними

Російське авіасполучення останнім часом перебуває в перманентній "комі" через постійні загрози ударів дронів. 7 травня масштаб "пробок" в аеропортах Росії розрісся настільки, що мовчати про ситуацію перестали навіть z-блогери. При цьому, на думку журналіста Дениса Казанського, наслідки для Росії від такої "двіжухі" можуть виявитися досить сумними, а для України — це новий козир.

У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив розібратися в тому, наскільки боляче план "Ковєр" б’є по Росії.

Що відбувається в Росії

Напередодні 9 травня Україна суттєво наростила свої атаки на Росію. Вибухи та тривоги в якийсь момент стали щоденними, зокрема для мешканців Московської області. Це сталося після того, як Путін проігнорував пропозицію президента України щодо 30-денного перемир'я.

У Росії до цього пропонували лише триденне припинення вогню, очевидно, для того, щоб Путін міг без проблем провести свій парад. Президент Володимир Зеленський різко розкритикував пропозицію Кремля, заявивши, що Росія вкотре використовує ідею перемир’я виключно для своїх політичних маніпуляцій, прагнучи при цьому зберегти "тишу для параду", а не реальний світ.

Зрештою Зеленський 3 травня поставив крапку у питанні "перемир’я". Глава держави оголосив, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Але додав, що Україна готова припинити вогонь, але якщо Росія погодиться на 30-денне перемир’я.

Росія відчула ефект атак

7 травня регулярні нальоти дронів продовжили викликати серйозні наслідки, які стали ще очевиднішими. Крім цілей, які вражають дрони, росіяни зіткнулися з ще одним ефектом від атак — зупинка авіасполучення.

Це боляче

Попри те, що зупинка авіасполучення деяким може здатися вторинним і не значущим наслідком, насправді це не так. У випадку з Росією все набагато серйозніше. На думку українського журналіста Дениса Казанського, Україна намацала по-справжньому слабке місце РФ.

"Україні в цьому плані втрачати нічого — у нас із 2022 року аеропорти й так закриті. Але в Росії авіасполучення досі зберігалося скрізь, окрім прикордонних регіонів. І ось в останню добу ситуація змінилася. Росіяни відчули те, що відчували українці у 2022 році. Авіасполучення порушено. І найголовніше — порушено у Москві, яка є ключовим хабом…Не знаю, чому Україна не робила цього раніше і не використовувала цей козир. Але тепер можна констатувати, що знайдено дуже неприємну для РФ больову точку", — пише він.

Так, наприклад, найбільший російський перевізник "Аерофлот" скасував 52 рейси з Москви і ще 54 — у напрямку столиці. У сукупності затримано понад 140 рейсів до Москви та з неї. Це стосується рейсів самого Аерофлоту (Шереметьєво) та його дочірньої компанії "Росія" (Внуково). І це лише один авіаперевізник. Також про скасування або затримку рейсів оголосила ціла низка компаній. Атаки, нагадаємо, тривають уже кілька днів і на роботі аеропортів вони також відбивалися.

І це стосується не лише звичайних рейсів. До Путіна на парад ніяк не можуть долетіти його друзі. Літак президента Сербії Александра Вучича, який прямував до Москви на парад 9 травня, приземлився у Баку, оскільки він не мав дозволу на політ до російської столиці через бойові дії. Пізніше він таки отримав дозвіл на продовження польоту, але удар по репутації Путіна, який намагається вдавати, що у нього все під контролем, очевидний.

Збитки

Ще в 2023 році гендиректор російського лоукостера "Побєда" Дмитро Тищук повідомляв, що зміни маршрутів літаків через атаки безпілотників у Москві (так званий "план Килим") призводять до додаткових витрат від 7,6-8,1 тис доларів на один літак.

Це ціна години польоту Boeing 737-800. Тобто, якщо борт йшов у Внуково, а сів у Шереметьєво — приблизно година польоту додаткового часу і відповідні витрати в собівартості авіакомпанії. А ще для авіакомпанії є збитки від повного скасування рейсу тощо.

"Телеграф" звернувся по допомогу до штучного інтелекту, щоб озрахувати приблизну суму збитків для авіакомпанії. Він звернув увагу, що на цю суму може впливати безліч факторів, наприклад, чи це вина авіакомпанії і так далі. Однак середня сума для умовного внутрішнього рейсу на Airbus A320 (150 місць, заповненість 80%, середня вартість квитка 10,000 рублів) вийде близько 2-3 мільйонів рублів (25-37 тисяч доларів). Для міжнародного рейсу ця цифра може зрости до 10 мільйонів (123 тисячі доларів).

Тільки на прикладі "Аерофлоту", який 7 травня скасував 106 рейсів (~ 2,6 млн рублів за рейс — всього приблизно 3,4 млн доларів) і в сукупності затримав 140 рейсів (~ 8 тыс. доларів за рейс — всього 1,1 млн. доларів за годину затримки), можна дійти висновку, що російські авіакомпанії втрачають сотні мільйонів рублів.

І це лише авіакомпанії, також свої гроші втрачають звичайні росіяни, держава та бізнес. Про масштаби проблеми поки що можна лише здогадуватися.

Збитки — це верхівка айсберга

Як пише Казанський, російські блогери вже б’ють на сполох. Вони пишуть, що розвал авіасполучення в такій великій країні, як Росія, може призвести до дезінтеграції та феодалізації. Внутрішнє авіасполучення в Росії через великі відстані дуже розвинене. У деякі регіони добиратися з Москви поїздом або авто потрібно по 3-4 дні, тому літак — єдиний варіант швидкої дороги. І якщо його не буде, зв’язок віддалених регіонів із Москвою фактично просто припиниться.

І, як зазначає журналіст, такий ефект досягається дронами, яким навіть не обов’язково нести на собі вибухівку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після атак України російські ЗМІ почали лякати Україну "Орєшніком". Детально розібрали – чому це блеф.