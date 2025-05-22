У Росії — масований наліт дронів: вибухи лунали в 5 областях, є пожежі (відео)

У 5 регіонах було неспокійно

Вибухи у Росії лунали в ніч на 22 травня. Неспокійна ніч була у Тульській, Липецькій, Калузькій та Орловській областях, проте найінтенсивніші нальоти спостерігаються у Московській області.

"Телеграф" розповість, що відомо про нічні вибухи. Місцеві жителі нарахували близько 19 вибухів під час відбиття атаки безпілотників у Московській області

Головні цілі атак у Підмосков'ї

Як пише телеграм-канал "Exilenova+", особливо активно українські БПЛА літали поблизу військового аеродрому "Кубинка", де раніше вже фіксувалися пожежі внаслідок попередніх атак. Під ударами також перебувають міста Подільськ, Червоноармійськ, Чехов та інші населені пункти Московської області.

Журналісти пишуть, що найбільш цікавою ціллю стала військова частина, що входить до складу військ протиповітряної оборони Московського регіону. Аналітики виявили задимлення поблизу 190-ї ремонтно-технічної бази зенітного ракетного комплексу С-25 "Беркут", яка раніше слугувала складом зенітних ракет радянського виробництва.

Ця військова частина продовжує функціонувати як навчальний полігон для мобільних зенітно-ракетних комплексів С-300 та забезпечує постачання боєприпасів для батарей ППО у районі Петеліно.

Безпілотники масово атакували і місто Новомосковськ. Місцеві жителі нарахували близько 19 вибухів під час відбиття атаки безпілотників системою ППО. Також новомосковці публікують відео зі звуками вибухів унаслідок нальоту.

Вибухи в Тульській області

Місцева влада повідомила про відбиття повітряної атаки та падіння уламків безпілотника в Тулі. Жителі міста вночі нарахували кілька додаткових вибухів у небі.

Орловська область

БПЛА були помічені над Малоархангельськом, Мценськом та Кромським районом. Місцеві жителі повідомляють, що безпілотники летіли на низькій висоті — над дахами будинків. За даними російського Міноборони, за вечір середи в області збито 8 українських дронів, проте місцеві мешканці нарахували щонайменше 4 вибухові хвилі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії дрони атакували важливий для армії завод.