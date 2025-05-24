Третя атака за ніч: в Києві знову лунають вибухи, на місто налетіли безпілотники

Загальна кількість постраждалих від російських атак по Києву зросла до восьми осіб

В Києві вже втретє за ніч пролунали вибухи через атаку росіян на столицю. Росіяни після спроби атаки балістичними ракетами спрямували на Київ чергову хвилю ударних безпілотників, моніторингові канали повідомили про щонайменше 15-20 БПЛА, які летіли у бік міста.

Про атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його даними, уламки збитих протиповітряною обороною безпілотників впали у Оболонському та Шевченківському районах міста.

"Зафіксоване падіння уламків в Оболонському районі. Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці. Також уламки впали у Шевченківському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", – сказано у повідомленні.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Солом'янському районі Києва постраждало четверо осіб, в усіх була гостра реакція на стрес. Тільки двох постраждалих з восьми довелося ушпиталити. Тим часом атака на столицю триває: за даними моніторингу, в небі над Києвом та над пригородами перебуває приблизно 10-12 ворожих ударних БПЛА. Протиповітряна оборона займається ліквідацією загроз.

Зазначимо, що 23 травня ввечері у столиці України вже працювали сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. Зафіксовані вибухи пролунали в різних районах Києва, зокрема в Голосіївському, де впали уламки одного з БпЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що удень 23 травня в Одесі пролунали потужні вибухи. Російські війська знову завдали удару по місту, застосувавши балістичні ракети, які влучили в портову інфраструктуру.