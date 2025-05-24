Третья атака за ночь: в Киеве снова раздаются взрывы, на город налетели беспилотники

Общее количество пострадавших от российских атак по Киеву возросло до восьми человек

В Киеве уже в третий раз за ночь раздались взрывы из-за атаки россиян на столицу. Россияне после попытки атаки баллистическими ракетами направили на Киев очередную волну ударных беспилотников, мониторинговые каналы сообщили о минимум 15-20 БПЛА, летевших в сторону города.

Об атаке сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, обломки сбитых противовоздушной обороной беспилотников упали в Оболонском и Шевченковском районах города.

"Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Количество пострадавших от вражеской атаки возросло до 8 человек. Двое госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте. Также обломки упали в Шевченковском районе столицы. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе Киева пострадали четыре человека, у всех была острая реакция на стресс. Только двоих пострадавших из восьми пришлось госпитализировать. Между тем, атака на столицу продолжается: по данным мониторинга, в небе над Киевом и над пригородами находится примерно 10-12 вражеских ударных БПЛА. Противовоздушная оборона занимается ликвидацией угроз.

Отметим, что 23 мая вечером в столице Украины уже работали силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских беспилотников. Зафиксированные взрывы прогремели в разных районах Киева, в частности в Голосеевском, где упали обломки одного из БпЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что днем 23 мая в Одессе раздались мощные взрывы. Российские войска снова нанесли удар по городу, применив баллистические ракеты, попавшие в портовую инфраструктуру.