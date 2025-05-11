У Києві пролунали вибухи вперше після "перемир’я Путіна": чим атакує ворог
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Всіх просять залишатися в укриттях
Вперше після так званого " триденного перемир’я Путіна " росіяни знову атакували Київ. У місті вранці 11 травня пролунали вибухи.
Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що у Києві працюють сили ППО. Він звернувся до городян та закликав усіх залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження.
Тим часом у Повітряних силах повідомляють, що у напрямку Києва зі східного напрямку зафіксовано ворожий дрон.
Варто зазначити, що "перемир’я" розпочалося з 8 травня, а востаннє ворог атакував Київ 7 травня, тобто напередодні.
Коротко про "перемир’я"
- 28 квітня Володимир Путін оголосив "перемир’я" з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не провадитимуть бойових дій з 8 до 11 травня;
- Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Путіна, заявивши, що у Москві хочуть лише тиші для параду, а не реального світу;
- Україна у відповідь запропонувала 30-денне припинення вогню замість парадного перемир’я Путіна;
- У Росії проігнорували пропозицію;
- 3 травня Зеленський поставив крапку у питанні "перемир’я". Він зазначив, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Однак додав, що якщо росіяни справді готові до реального припинення вогню, вони повинні підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не лише для проведення параду;
- 6 травня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що перемир’я розпочнеться опівночі з 7 на 8 травня — на 72-ї години;
- 7 травня Зеленський підтвердив, що пропозиція про перемир’я з РФ на 30 днів залишається чинною.
- Вже з 12 травня має розпочатися припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів. Київ вимагає дотримання цього від Москви.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін звинуватив Україну в небажанні переговорів і назвав умову перемир’я.