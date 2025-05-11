Вибухи у Києві і не тільки: що відомо про нічну атаку по Україні після путінського "перемир’я"

Загроза була для низки областей

Після опівночі 11 травня, коли закінчилося "триденне перемир’я Путіна", Росія атакувала Україну дронами. Сигнал повітряної тривоги пролунав у кількох областях нашої країни.

У Повітряних силах України повідомляли, що першою була загроза ворожих БПЛА для Запорізької області. Потім для Сумської, Донецької та Дніпропетровської областей.

О 03:48 було заявлено, що кілька груп ударних БПЛА зафіксовано у Сумській, Чернігівській областях (західний курс). Водночас дрони летіли у східній частині Харківської області та на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Станом на 04:32 "шахеди" рухалися у наступних напрямках:

у південній та східній частинах Чернігівської області, курс західний.

у південній та східній частинах Харківської області, курс західний/південно-західний.

в акваторії Чорного моря курсом на Одесу!

у східній частині Дніпропетровської області, курс північний.

О 05:30 ворожі безпілотники рухалися:

у південній та південно-східній частинах Харківської області, курс західний/південно-західний;

у західній частині Полтавської області, курс західний;

у південній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний/південно-західний;

у південній та східній частинах Київської області, курс західний.

Вранці у Києві чули звуки вибухи. Крім того, їх чули й в області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

На момент написання цього матеріалу (06:50) карта повітряних тривог виглядала так:

Коротко про "перемир’я"

28 квітня Володимир Путін оголосив "перемир’я" з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не провадитимуть бойових дій з 8 до 11 травня;

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Путіна, заявивши, що у Москві хочуть лише тиші для параду, а не реального миру;

Україна у відповідь запропонувала 30-денне припинення вогню замість парадного перемир’я Путіна;

У Росії проігнорували пропозицію;

3 травня Зеленський поставив крапку в питанні "перемир’я". Він зазначив, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Однак додав, що якщо росіяни справді готові до реального припинення вогню, вони повинні підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не лише для проведення параду;

6 травня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що перемир’я розпочнеться опівночі з 7 на 8 травня — на 72 години;

7 травня Зеленський підтвердив, що пропозиція про перемир’я з РФ на 30 днів залишається чинною.

Вже з 12 травня має розпочатися припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів. Київ вимагає дотримання цього від Москви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 11 травня у Києві прогриміли вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у місті.