Росія теж заявила про масовану атаку дронів: де були прильоти (відео)

У деяких місцях після вибухів почалися проблеми з електрикою, а десь повністю зникло світло

Поки російські військові завдавали ударів по Україні ракетами та дронами в ніч проти 25 травня, у самій Росії також було голосно. У ряді областей лунали сирени, і лунали вибухи.

Інформація про це була опублікована у різних російських пабликах. Там публікують відповідні відео та заявляють про атаку безпілотними літальними апаратами.

Зазначається, що звуки вибухів було чути у Липецькій області. У місті Єлець місцеві повідомили про нібито роботу ППО. До цього губернатор регіону Артамонов оголосив червоний рівень загрози атаки БПЛА для Єльця та Єлецького району.

Єлець на карті

Де ще була атака вночі

Ряд потужних вибухів пролунав над містом Тула. За даними паблика SHOT, який посилається на слова місцевих жителів, у небі над містом було спочатку два вибухи, а за деякий час ще кілька.

Тула на карті

Після цього на кількох вулицях та у селищах на околиці міста почалися проблеми з електрикою, десь повністю пропало світло. Також очевидці повідомляють про перебої у мобільному зв’язку.

Декілька вибухів пролунали на околиці Твері, працює ППО. Метою безпілотників був аеродром Мігалово. SHOT з посиланням на місцеві слова пише, що перший вибух прогримів приблизно о 01:50. Від нього в деяких будинках затремтіли шибки. Потім було чути ще кілька вибухів.

Губернатор Ігор Руденя заявив, що над територією Твері в районі Мігалово нібито було збито 5 БПЛА.

Увага! У відео міститься ненормативна лексика.

За даними OSINT-аналітиків у Твері міг бути атакований місцевий аеродром, на якому базується військово-транспортна техніка.

Твер на карті

Що цікаво, поки російська ППО намагалася збити БПЛА, у місцевих пабліках з’явилося відео, де зображено літак, що пролітає між трасуючими кулями. Незабаром у мережі повідомили, що це нібито російський бомбардувальник Ту-160 та його нібито збили. При цьому існує версія, що літак міг бути цивільним, а його збити нібито фейком.

Також Мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі заявив, що на підльоті до Москви за ніч нібито було збито 12 дронів.

Крім того, з 02:00 тимчасові обмеження вводили на роботу аеропортів Шереметьєво, Жуковський та Домодєдово. До цього обмеження запровадили в аеропорту Внуково.

Як заявляє Міноборони Росії, за цю ніч нібито було знищено та перехоплено 110 безпілотників.

"16 БПЛА були збиті над Тульською областю, по 14 над Брянською та Калузькою, по 13 – над Московським регіоном та Тверською областю, по 10 – над Білгородською та Курською, вісім – над Орловською, сім – над Кримом, два — над Смоленською, по одному — над Липецькою, Нижньогородською та Новгородською областями", — сказано в повідомленні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 23 травня Росія перебувала під черговою масованою атакою ударних безпілотників. Зокрема, БПЛА атакували Рязань, Іваново, Тулу та околиці Москви.