Надлюдина: полонений ексмер Херсона Миколаєнко став героєм українців

У колонії він перебуває без жодного офіційного вироку, хоча його регулярно подають у списках на обмін

Обмін полоненими це не тільки можливість для українських захисників та цивільних бранців повернутись додому. Це шанс для багатьох родин отримати хоч найменшу звістку про своїх рідних. Під час обміну в березні звістку отримали родичі колишнього міського голови Херсона Володимира Миколаєнка — чоловік мав шанс потрапити на обмін ще у 2022 році. Однак він попросив звільнити замість себе іншого бранця. В того була гангрена і Миколаєнко боявся, що полонений не виживе у російських нелюдських умовах.

Про це повідомила племінниця ексмера, Ганна Коршун-Самчук в ОБСЄ. Вона зазначила, що з того часу, як Миколаєнко попросив замінити себе на обміні, російська сторона перестала включати його до списків на обмін. Ця історія розчулила українців. В мережі його називають "титаном" та "надлюдиною". "Є люди, які зберігають найвищі прояви людяності у нелюдських умовах. Це надлюди, на мою думку", — пише Світлана Самарська. Коментатори сподіваються, що ексочільник Херсона зможе повернутись додому попри те, що таких мужніх українців у РФ не виносять.

Миколаєнка виманили дзвінком

Володимир Миколаєнко до полону

Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік, був учасником Євромайдану. У 2014-му зайняв проукраїнську позицію і відмовився співпрацювати з тими, хто пропонував "віддати місто". "Будемо вогонь давати на ураження", — говорив він ще в 2014. Після повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони.

Викрали Володимира в квітні 2022 року — після того, як він пішов на зустріч із товаришем. Зв’язок обірвався. За кілька тижнів у російських медіа з’явилося відео, де Миколаєнко на камеру відмовився говорити, що Шухевич воював за нацистів. Коментатори наголошують — Миколаєнко не поступився позицією, хоча це б спростило перебування у полоні.

Звинувачення так і немає

Володимир Миколаєнко у російському полоні

Спочатку Миколаєнка утримували в окупованому Криму, згодом перевезли до колонії №7 у місті Пакіно, Володимирська область Росії. Харчування не дуже добре, але Миколаєнку дають трохи більше хліба, бо чоловік вже пенсіонер. За три роки від нього надійшла лише одна звістка — лист, отриманий донькою через Червоний Хрест улітку 2022-го. Остання інформація — зі слів звільненого полоненого, який бачив Миколаєнка в січні 2025-го: "Бойовий дід, тримається". Надходять також повідомлення про проблеми зі здоров'ям у чоловіка.

Коментар під відео про Миколаєнка

Раніше "Телеграф" розповідав, що триває обмін 1000 на 1000 про який домовились в Стамбулі. Вже понад 600 захисників повернулись до своїх рідних.