Сверхчеловек: пленный эксмер Херсона Мыколаенко стал героем украинцев

В колонии он находится без официального приговора, хотя его регулярно подают в списках на обмен

Обмен пленными это не только возможность для украинских защитников и гражданских пленников вернуться домой. Это шанс для многих семей получить хоть малейшее известие о своих родных. Во время обмена в марте известие получили родственники бывшего городского головы Херсона Владимира Мыколаенко — у мужчины был шанс попасть на обмен еще в 2022 году. Однако он попросил освободить вместо себя другого пленника. У того была гангрена и Николаенко боялся, что пленник не выживет в русских бесчеловечных условиях.

Об этом сообщила племянница эксмера, Анна Коршун-Самчук в ОБСЕ. Она отметила, что с тех пор как Мыколаенко попросил заменить себя на обмене, российская сторона перестала включать его в списки на обмен. Эта история растрогала украинцев. В сети его называют "титаном" и "сверхчеловеком". "Есть люди, которые сохраняют самые высокие проявления человечности в бесчеловечных условиях. Это сверхлюди, по моему мнению", — пишет Светлана Самарская. Комментаторы надеются, что экс глава Херсона сможет вернуться домой, несмотря на то, что таких мужественных украинцев в РФ не выносят.

Николаенко выманили звонком

Владимир Мыколаенко до плена

Мыколаенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 год, был участником Евромайдана. В 2014-м занял проукраинскую позицию и отказался сотрудничать с теми, кто предлагал "отдать город". "Будем огонь давать на поражение", — говорил он еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны.

Захватили Владимира в апреле 2022 года — после того, как он пошел на встречу с товарищем. Связь оборвалась. Через несколько недель у российских медиа появилось видео, где Мыколаенко на камеру отказался говорить, что Шухевич воевал за нацистов. Комментаторы отмечают — Мыколаенко не уступил позицию, хотя это упростило бы пребывание в плену.

Обвинения так и нет

Владимир Мыколаенко в российском плену

Сначала Мыколаенко содержали в оккупированном Крыму, затем перевезли в колонию №7 в городе Пакино, Владимирская область России. Питание не очень хорошо, но Мыколаенко дают немного больше хлеба, потому что мужчина уже пенсионер. За три года от него поступило только одно известие — письмо, полученное дочерью через Красный Крест летом 2022-го. Последняя информация — по словам освобожденного пленника, который видел Мыколаенко в январе 2025-го: "Боевой дед, держится". Поступают также сообщения о проблемах со здоровьем у мужчины.

Комментарий под видео о Мыколаенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что продолжается обмен 1000 на 1000 о котором договорились в Стамбуле. Уже более 600 защитников вернулись к своим родным.