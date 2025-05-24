Другий етап масштабного обміну. Додому повернулось ще понад 300 українців (фото)

Інформацію підтвердив президент Зеленський

Україна повернула додому ще 307 українців в рамках обміну з Росією "1000 на 1000". За два дні на рідну землю повернулось майже 700 осіб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, 25 травня, у неділю, має відбутись ще один обмін, заключний у рамках домовленості.

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі "1000 на 1000", про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей", — йдеться у повідомленні.

Президент додав, що серед тих, хто повернувся 24 травня — воїни української армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. Перший етап обміну відбувся 23 травня — додому повернулися 390 українців.

Нагадаємо, що Київ і Москва узгодили під час переговорів у Стамбулі домовленість про обмін у форматі "1000 на 1000". Він відбувається в три етапи і триває три дні. Більшість звільнених — військові, хоча серед повернутих є й цивільні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський попереджає, що 30-денне перемир’я, яке є однією з цілей поточних переговорів і до якого прагне Україна, може нести серйозну небезпеку. За його словами, у разі припинення вогню лінія фронту фактично перетвориться на кордон, що призведе до розділення країни.