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Росія заявила про черговий "прорив" на Сумщині. Карти, що там насправді відбувається

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Росіяни вигадують фейки про Сумщину Новина оновлена 24 травня 2025, 12:35
Росіяни вигадують фейки про Сумщину. Фото DeepState, росЗМІ/колаж "Телеграфу"

Українські сили оборони продовжують утримувати контроль над ситуацією в регіоні

Російські війська не заходили до Юнаківки та Локні на Сумщині — інформація про це є фейком, поширеним пропагандистськими джерелами. Українські сили оборони контролюють ситуацію в регіоні та спростовують неправдиві заяви ворога.

Про це заявив підполковник Ярослав Чепурний, старший офіцер центру комунікацій угруповання військ "Курськ", у коментарі "РБК-Україна". За його словами, жодних підтверджених фактів присутності армії РФ у Юнаківці немає. Ця неправдива інформація була поширена російськими пропагандистськими ресурсами в Telegram-каналах, проте її достовірність не підтверджено.

Згідно з актуальними даними інтерактивної мапи бойових дій DeepState, Юнаківка перебуває під контролем українських сил. Найближчі до неї населені пункти, які перебувають у "сірій" зоні, — це Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка.

Юнаківка на мапі DeepState

Крім того, ще 12-13 травня "сіра зона" в районі Хотінської громади розширилася в напрямку сіл Водолаги та Біловоди.

23 травня російське Міністерство оборони заявило, що армія РФ нібито "захопила" населений пункт Локня. Втім, за свіжими даними аналітиків, ця заява не відповідає дійсності, а село перебуває на невизначеній території.

Локня на мапі DeepState

Разом із тим, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що ворожі ресурси 23 травня стверджували про "просування" в полях на схід від Локні, але це наразі не можна підтвердити.

Українські сили оборони продовжують утримувати контроль над ситуацією в регіоні та спростовують ворожі інформаційні "вкиди".

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, упродовж минулої доби, 23 травня, окупанти здійснювали авіаудари по Сумщині, зокрема в районі села Запсілля.

Запсілля на мапі DeepState

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія прагне сформувати так звану "буферну зону" на українській території — ймовірно, уздовж кордону в Харківській та Сумській областях.

Теги:
#Сумська область #Війна #Фейки #ЗСУ