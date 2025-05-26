Укр

Голливудские сценарии от западных СМИ: почему истерия вокруг "новых" атак России играет на руку Путину

Автор
Ирина Мазуренко
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На фоне атак западные СМИ распространяют "страшилки" Новость обновлена 26 мая 2025, 12:43
На фоне атак западные СМИ распространяют "страшилки". Фото Коллаж, "Телеграф"

Западная пресса пишет о "непобедимой" России

Ведущие западные издания активно обсуждают усиление российских атак на Украину и новые "смертоносные" технологии врага, в то время как в Украине вроде бы все плохо и она едва ли может противостоять России. В то же время, можно заметить интересную закономерность: такие публикации обычно появляются одновременно с активизацией наземных действий российских войск.

Financial Times и The Economist опубликовали материалы о якобы новых возможностях российской армии. В частности, FT пишет, что Россия сейчас производит ракеты и беспилотники быстрее, чем их использует.

Журналисты утверждают, что последние российские бомбардировки – это только начало более масштабных атак. По словам авторов материала, когда начнется наземное наступление, обстрелы вроде бы значительно усилятся.

The Economist сообщает, что российские "шахеды" теперь управляются через ботов в Telegram. В сбитом дроне нашли записку с информацией о том, что беспилотники передают операторам видео и данные о полете в реальном времени через мессенджер. Издание также информирует, что новые дроны стали менее чувствительны к средствам радиоэлектронной борьбы, поскольку не полагаются исключительно на GPS-навигацию.

А что говорят украинские эксперты?

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Коваленко также сообщил об изменениях в тактике российских атак. 25 мая Одессу атаковали беспилотники с высоты 3 километра – это делает перехват их мобильными огневыми группами почти невозможным. В одной из областей зарегистрирована высота полета дронов 4900 метров. Для перехвата на таких высотах необходима авиация и зенитно-ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия.

Информационная война – часть стратегии?

В то же время эксперты обращают внимание на интересную закономерность: активизация паники в западной прессе обычно совпадает с российскими попытками активизироваться на фронте. Такие публикации становятся частью информационной войны, которую Москва ведет не хуже обычной.

Россия действительно активизировалась сразу на нескольких направлениях фронта. В то же время, информационная составляющая усиливает технологическое преимущество врага, особенно учитывая то, что многие читают только заголовки.

"Записки в шахедах — это какой-то Голливуд, — отметил глава ЦПИ Андрей Коваленко в комментарии Telegram-канала "Труха Украина". — По дистанционному управлению — россияне еще с прошлого года устанавливали камеры на них и некоторые шахеды во время атак управляли дистанционно, нет в этом никакого смысла".

Украина отвечает симметрично

Несмотря на то, что последние две ночи в Украине были очень сложными, россиянам также досталось. В ночь против 26 мая украинские беспилотники атаковали военные предприятия в Туле и завод в Елабуге, где производят копии иранских дронов. Кроме этого, пострадал Дмитриевский химзавод в Ивановской области — там создают взрывчатку. За день до этого в России также выли сирены и слышали взрывы.

Несмотря на информационное давление, которое почему-то поддерживают западные медиа, украинские Вооруженные Силы как работали успешно, так и продолжают работать, используя собственные беспилотники для выполнения задач не только на фронте, но и в глубоком тылу в РФ.

Такая ситуация повторяется регулярно: когда Россия пытается активизироваться где-то на фронте, начинается активная кампания в западной печати о якобы критическом положении Украины.

Напомним, Россия действительно активизировалась на фронте, однако большинство успехов — не более чем вымысел. В частности, российские пропагандисты уже несколько раз как будто захватывали часть Сумщины, а также "выходили" на админграницу с Днепропетровской областью. Однако ВСУ просто выполняют свою работу. Как результат, за три дня (24,25 и 26 мая) Россия потеряла более 3100 оккупантов (по данным Генштаба).

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#Украина #Россия #Взрывы #Атака #Беспилотники #Дроны