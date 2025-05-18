Путін назвав нові цілі "СВО": чого хоче добитися Росія війною в Україні

Серед цілей – захист російськомовного населення України

Президент Росії Володимир Путін назвав результат, якого він хоче досягти внаслідок своєї "СВО" (повномасштабної війни проти України — Ред.). За його словами, за мету Росія собі ставить цілу низку завдань.

Про це він розповів у інтерв’ю пропагандистам. Путін висловив упевненість, що у Росії нібито вистачить сил, щоб закінчити війну "з потрібними результатами".

"У нас достатньо сил і засобів для того, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом", — вважає глава Кремля.

Серед чергових цілей "СВО":

• усунення причини, що спричинили "кризу" в Україні;

• створення умов для довгострокового миру;

• захист російськомовного населення України.

"Цілі" Росії

Варто зазначити, що в ході великої війни так звані цілі Росії неодноразово змінювалися.

Так, 24 лютого 2022 року, тобто першого дня повномасштабного вторгнення, Путін заявляв, що нібито метою "спеціальної військової операції" є вигадана "демілітаризація та денацифікація" України. Російський президент також називав головною метою "захист людей на Донбасі від геноциду", який нібито проводить Україна.

У березні 2022 року тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що головною метою РФ є нібито захист Росії від "військової загрози", що походить від країн Заходу, та запобігання вступу України до НАТО.

Наприкінці березня 2022 року тема "денацифікації та демілітаризації України" відійшла на задній план. Тоді ж головною "метою" стала допомога "ДНР" і "ЛНР".

Влітку 2022 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що: "Росія допоможе українському народу позбутися "абсолютно антинародного та антиісторичного режиму". Він заявляв, у тому числі про "географічне розширення завдань" війни.

У грудні 2023 року Путін зазначив, що мир в Україні настане лише тоді, "коли будуть виконані всі цілі СВО (повномасштабної війни, — Ред.) — денацифікація, демілітаризація та нейтральний статус України".Раніше "Телеграф" писав про те, що Арсеній Яценюк розповів про справжню мету Росії у війні проти України.