Lifecell краде гроші? Абонент поскаржився на списання коштів і йому відповіли

lifecell пояснив, яка причина списання грошей

Абонент мобільного оператора lifecell поскаржився в соціальних мережах на автоматичне списання коштів з його рахунку. Йому відповіли.

За словами користувача Олега Лето, який лишив свій коментар під дописом, оператор нібито краде гроші з рахунку. Автор пише, що оператор мотивує це тим, що здійснює оплату за денний тариф.

Він також пояснив цікаву деталь. Коментатор пише, що карткою користується лише для вхідних дзвінків.

У відповідь представник lifecell пояснив механізм роботи спірної функції.

"Згідно з умовами тарифного плану, якщо протягом 4 тижнів не здійснюються платежі, автоматично надається денний пакет послуг, який входить в умови тарифного плану", — йдеться у повідомленні.

Однак користувач заперечив, що не просив надавати йому "денний пакет".

"На рахунку були гроші на запас, але ви його обікрали. Але ситуація, як я зрозумів, не нова. Багато людей уже обікрали", — написав абонент у коментарях.

Оператор роз'яснив, що денний пакет входить в умови тарифного плану, а детальна інформація про нього вказана на офіційному сайті у вільному доступі.

Раніше "Телеграф" писав, що мобільний оператор Vodafone пропонує знижки, проте скористатися пропозицією можуть далеко не всі.