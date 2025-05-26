Россия нашла новый опасный способ кошмарить Харьков. Такого не было с начала полномасштабной войны

Кремль снова модернизирует свое оружие

Россия впервые за все полномасштабное вторжение атаковала Харьков необычным FPV-дроном. Российский БПЛА имел боевую часть на базе РПГ (ручного противотанкового гранатомета).

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, такие российские дроны – один из новых видов вооружения России.

"Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", — говорится в сообщении.

По его словам, всего за прошедшую неделю в Харькове было семь попаданий. В результате пострадали 11 человек, среди них ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Обошлось без погибших.

"Разрушения по-прежнему затронули исключительно гражданскую инфраструктуру: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения", — сказал Терехов.

Напомним, что в ночь на 26 мая Россия в очередной раз совершила массированную атаку на Киев и Украину. Уже три ночи подряд Москва обстреливает украинские города не только дронами, но и разными ракетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия модернизировала ракеты "Искандер-М". Они стали еще опаснее и их труднее сбивать.