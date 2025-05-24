Російська балістика стала ще небезпечнішою. Ігнат зробив тривожну заяву

Не ігноруйте оголошені повітряні тривоги

Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер-М", якими б'є по Україні. Тепер протиповітряній обороні, зокрема і системам Patriot, буде важче збивати такі цілі.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, модернізація пов'язана не тільки зі зміною вирахування траєкторії польотів.

"Ця інформація є у нас і наших партнерів, що саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", — сказав речник.

За його словами, внаслідок такого покращення системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, стикають з новим викликом, аби ефективно збивати балістичні ракети.

"Інше — політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", — додав Ігнат.

Він пояснює, що балістичні ракети і так доволі важко збивати, а наразі російська модернізація ускладнила цей процес. Однак, системи ППО продовжать боронити небо України і збивати усі повітряні цілі Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 24 травня росіяни обстріляли Київ балістикою та дронами.